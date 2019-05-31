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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.05.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

İngiliz otomotiv sektörüne Brexit darbesi

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İngiliz otomotiv sektörüne Brexit darbesi

İngiltere'de otomotiv üretimi nisanda bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 44,5 azaldı.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre İngiltere’de bu yılın nisan ayında toplam araç üretimi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44,5 azalarak 127 bin 970 adetten 70 bin 971 adete geriledi.

İngiltere'nin nisanda yıllık bazda toplam araç üretimi ise yüzde 22,4 azalarak 568 bin 500 adetten 441 bin 260 adete düştü.

SMMT verilerine göre iç piyasaya yönelik araç üretimi ise bu yılın nisan ayında bir önceki yılın ayına kıyasla yüzde 43,7 azalarak 24 bin 294 adetten 13 bin 669 adete geriledi.

Aynı zamanda İngiltere'nin ihracata yönelik araç üretimi bu yılın nisanında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 44,7 azalarak 103 bin 676 adetten 57 bin 302 adete düştü.

SMMT açıklamasında ülkede araç üretiminin aylık bazda art arda 11 kez düşük kaydettiği belirtilerek, kuruluşun İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırılması yönündeki çağrısı yinelendi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Bu veriler Brexit belirsizliğinin İngiliz otomotiv üretim sanayisi ve çalışanları üzerindeki maliyetini ve etkisini gösteriyor. Devam eden istikrarsızlık sektöre büyük zarar verdi. İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılma olasılığı yatırımların durmasına, istihdamın kaybolmasına ve küresel itibarımızın zarar görmesine neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hawes, İngiliz hükümetine AB'den anlaşmasız ayrılma ihtimalini acilen ve kesin olarak ortadan kaldırması çağrısında bulunarak, bu şekilde İngiliz otomotiv sektörünün yeniden büyümeye devam edebileceğini kaydetti.

 

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