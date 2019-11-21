İngiliz lider Swinson'dan "Brexit durdurup 50 milyar sterlin gelir sağlama" vaadi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİngiliz lider Swinson'dan "Brexit durdurup 50 milyar sterlin gelir sağlama" vaadi
GeriEkonomi İngiliz lider Swinson'dan "Brexit durdurup 50 milyar sterlin gelir sağlama" vaadi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
21.11.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

İngiliz lider Swinson'dan "Brexit durdurup 50 milyar sterlin gelir sağlama" vaadi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiliz lider Swinson'dan "Brexit durdurup 50 milyar sterlin gelir sağlama" vaadi

İngiltere’de muhalefetteki Liberal Demokrat Parti (LibDem) lideri Jo Swinson iktidara gelmeleri halinde ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışının durdurulacağını, bundan elde edilecek 50 milyar sterlinin ise kamu yatırımlarında kullanılacağını belirtti.

Cambridge’de konuşan Swinson, 12 Aralık’ta yapılacak genel seçimi kazanmaları halinde İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinin durdurulacağını belirterek, "Artan büyüme artışıyla birlikte gelecek beş yıl içerisinde vergi gelirlerinin de artmasıyla 50 milyar sterlin ek gelir elde edilir. " diye konuştu. Swinson, söz konusu ek gelirin kamu yatırımlarında kullanılacağını söyledi.

Buna ilaveten İngiltere’nin üye olarak kalması halinde 39 milyar sterlinlik boşanma tazminatını da ödemek zorunda kalmayacağını hatırlatan Swinson, “İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti ülkeye daha parlak bir gelecek vaadinde bulunamaz. Çünkü her ikisi de Brexit’in gerçekleşmesini istiyor. Hepimiz ayrılığın ekonomi için, sağlık sistemi (NHS) ve çevre için kötü olacağını biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Liberal Demokrat Parti manifestosunda gelecek beş yıl süresinde tren yolcu hizmetlerinin sabitlenmesi, 2035 yılına kadar bütün trenleri elektrik veya hidrojen ile çalışır hale getirilmesi gibi vaatlere yer veriyor.

Parti aynı zamanda asgari ücretin artırılmasını, akıl sağlığı alanında 11 milyar sterlin seviyesinde yatırım yapılmasını savunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle