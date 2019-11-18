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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

İngiliz hükümeti "kurumlar vergisi indiriminde" geri adım attı

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İngiliz hükümeti "kurumlar vergisi indiriminde" geri adım attı

İngiltere Başbakanı Johnson, nisan ayında planlanan iki puanlık indirimin erteleneceğini duyurdu.

İngiltere’de iktidardaki Muhazakar Parti Lideri ve Başbakan Boris Johnson, gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan kurumlar vergisi indiriminin rafa kaldırılacağını, bu yolla elde edilecek 6 milyar sterlinin ülkenin sağlık sisteminin finansmanında kullanılacağını söyledi.

İngiliz Ticaret Odaları Birliği’nin (CBI) yıllık konferansında konuşan Johnson, gelecek senenin nisan ayında kurumlar vergisinin yüzde 19’dan 17’ye indirilmesi yönündeki planın erteleneceğini kaydetti. Başbakan Johnson, “Hatırlatayım; bu şeklide 6 milyar sterlini Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) gibi İngiliz halkı için öncelikli olan alanlara yatırabileceğiz. Biz zaten daha önce kurumlar vergisini yüzde 28’den 19’a çekmiştik.” İfadelerini kullandı.

Başbakan Johnson, hükümetin kurumlar vergisinin daha da aşağı çekilmesi yönündeki planını rafa kaldırmasına rağmen, ülkede kurumlar vergisinin mevcut haliyle gelişmiş ekonomiler içerisinde en düşük seviyede olduğunu hatırlattı. İngiltere’de 2010'dan beri iktidarda olan Muhafazakar Parti, 12 Aralık’ta yapılacak erken seçim öncesinde sorunları giderek artan ulusal sağlık sistemine yılda 20 milyar sterlin yatırım yapmanın sözünü veriyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise kurumlar vergisini yüzde 26’ya çıkararak buradan elde edilecek gelirin ülkenin sağlık, eğitim gibi öncelikli alanlarında kullanılacağı vaadinde bulunuyor. 

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