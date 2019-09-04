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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.09.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

İngiliz hizmet sektöründeki zayıf büyüme resesyon endişelerini artırdı

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İngiliz hizmet sektöründeki zayıf büyüme resesyon endişelerini artırdı

İngiltere’de hizmet sektörünün ağustos ayında cılız büyüme göstermesi ülkede resesyon endişelerini artırdı.

IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında 50,6 seviyesine geriledi.
Bir önceki ayda ülkede hizmet sektörü PMI verisi 51,4 olarak gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 ve üzeri sektörel büyüme, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor. Veriye ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, “Hizmet sektöründeki aktivite, Brexit sürecine ilişkin endişelerdeki artış nedeniyle işletmelerin ve tüketicilerin harcamalarını ağustos ayında azaltmaları sonucunda neredeyse durakladı. Bu yıl, şu ana kadar İngiltere’de hizmet sektörü 2008 yılından bu yana en kötü performansını sergilemiş durumda. Ulaşımda, finansal hizmetlerde, otellerde, restoranlarda, işletmelerde endişe verici zayıflıklar görüyoruz.” yorumunu yaptı.

Williamson, “Anlamlı bir büyümenin olmadığı bu ortamda İngiltere’nin resesyona girme ihtimali artmış durumda.” dedi. Ağustos ayında imalat ve inşaat sektörlerinde daralma yaşanmasının ardından, ekonominin yaklaşık yüzde 80’ini temsil eden hizmet sektöründe son derece zayıf gelen büyümenin sonucunda, ülkenin bir resesyona girebileceği konusundaki endişeler arttı.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyümenin ardından, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 seviyesinde daralmıştı. 

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