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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.08.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

İngiliz gıda ve içecek sektöründen esneklik talebi

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İngiliz gıda ve içecek sektöründen esneklik talebi

İngiliz Yiyecek İçecek Federasyonu, hükümetten gıda ve içecek üreticileriyle tedarikçilerinin kendi aralarında fiyatlama konusunda görüşmelerini yasaklayan rekabet düzenlemesinin esnetilmesini istedi.

FDF'den yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinden gıda ve içecek üreticileriyle tedarikçilerinin kendi aralarında fiyatlama konusunda görüşmelerini yasaklayan rekabet düzenlemesinin esnetilmesinin istendiği belirtildi. 

Açıklamada, daha önce hükümetten, AB'den anlaşmasız ayrılık durumunda izlenecek yol haritasının istendiği hatırlatılarak, anlaşmasız Brexit'in sektör için risk oluşturduğu vurgulandı. 

Açıklamada FDF'nin Operasyonlar Sorumlusu Tim Rycroff'un, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması durumunda bazı ürünlerin tedarikinde haftalar, hatta aylar sürebilecek kesinti yaşanabilir. Bu durumunda, belki İngiliz hükümetinin bize gelerek uzak bölgelerdeki ya da risk grubundaki yaşlıların ve çocukların bu durumundan etkilenmemesi için kendi aramızda görüşebileceğimizi söylemesi gerekiyor." ifadelerine de yer verildi. 

Konuya ilişkin İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada ise, şunları kaydetti: 

"İngiltere 31 Ekim'de AB'den ayrılacak. Bu süreçte tüketicilerimizi ve işletmelerimizi desteklemek birinci önceliğimiz. Yiyecek ve içecek sektörüyle, AB'den ayrılık sürecinde gerekli hazırlıkları yapması için yakın şekilde çalışıyoruz." 

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