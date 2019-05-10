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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.05.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü

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İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydettiğini açıkladı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydettiği belirtildi. 

İngiltere’nin bir önceki çeyrekte GSYH büyümesinin yüzde 0,2 seviyesinde olduğu hatırlatılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde imalat sektöründe 1988 yılından bu yana en hızlı büyümenin görüldüğü kaydedildi. 

Açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde ekonominin ivme kazanmasında, daha önce İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış tarihi olarak görülen 29 Mart tarihinden önce üretimin artırılması ve şirketlerin stoklama yapması gösterildi. 

ONS açıklamasında, İngiltere’de ilaç sanayi üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,4 seviyesinde artış gösterdiğinin altı çizildi. 

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, ülkede büyümenin halen güçlü olduğunun altını çizerek, “Ekonomi dokuz yıldır büyüme gösteriyor. Borçluluk oranı azalıyor. İstihdam oranı rekor seviyede. Çalışanların gelirleri son on yılın en hızlı artışını kaydediyor.” ifadelerini kullandı. 

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