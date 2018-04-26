İngiliz devinin başına yeni isim
İngiliz enerji şirketi British Petroleum’un (BP) yönetim kurulu başkanlığına Helge Lund’ın getirildiği bildirildi.
BP’den yapılan açıklamada British Petroleum’un (BP) yönetim kurulu başkanlığı görevine Helge Lund’un getirildiği, görevini Carl-Henric Svanberg’den 1 Ocak 2019 tarihinde devralacağı bildirildi.
Aynı zamanda Danimarka’daki Novo Nordisk şirketinde de yönetim kurulu başkanı olan Lund’un, 1 Eylül’den itibaren BP'nin yönetim kurulu toplantılarına aday başkan sıfatıyla katılacağı belirtildi.
55 yaşındaki Lund, 2004 yılından 2014 yılına kadar Statoil’de Başkan ve Üst Yönetici olarak görev yaptıktan sonra 2015-2016 yılları arasında BG Group’ta Üst Yöneticilik yapmıştı.
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