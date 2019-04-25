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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

İngiliz denetim kurumundan dev perakende birleşmesine ret

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İngiliz denetim kurumundan dev perakende birleşmesine ret

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, Sainsbury’s ve Asda’nın birleşmesine tüketicilerin daha yüksek ürün fiyatları ile karşılaşmasına neden olacağı gerekçesiyle onay verilmediğini duyurdu.

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşmesine onay verilmediğini açıkladı.

Denetleme kurumundan yapılan açıklamada geçen yılının nisan ayında birleşme kararı alan Sainsbury’s ve Asda’nın bu talebine, tüketicilerin daha yüksek ürün fiyatları ile karşılaşmasına neden olacağı gerekçesiyle onay verilmediği bildirildi.
Açıklamada, kurumun kararıyla İngiltere’de her iki perakende zincirinden alışveriş yapan milyonlarca tüketicinin haklarının korunduğu vurgulandı.

Geçen yılın nisan ayında Sainbury’s, ABD’li perakende devi Walmart’ın iştiraki olan indirimli perakende zinciri Asda ile birleşme kararı aldığını duyurmuştu.

CMA geçen yılın ağustos ayında Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme kararına ilişkin incelemenin başlatıldığını, bu süreçte birleşme kararının tüketicilerin üzerinde olumsuz etkilerinin olup olmayacağının değerlendirileceğini bildirmişti.

İngiliz basınında, daha önce birleşmenin 7,3 milyar sterlin (10 milyar ABD doları) karşılığında gerçekleştirildiği kaydedilmişti.
Sainbury’s’den geçen yılın nisan ayında yapılan açıklamada her iki perakende zincirine ait mağazaların kapatılmayacağı, işten çıkarmaların olmayacağı belirtilerek, birleşmenin ardından Asda’nın sahibi olan Wallmart’ın, yeni kurulacak şirkette yüzde 42 hisseye sahip olacağı bildirilmişti.

Birleşme ile Sainsbury’s’in toplamda 2 bin 800 mağaza ile İngiltere’nin süpermarket pazarının yaklaşık 31,4’lük kısmını tek başına kontrol eder duruma gelmesi planlanıyordu. 

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