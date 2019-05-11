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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
11.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İngiliz akını

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
İngiliz akını

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonları arasında bulunan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde İngilizlerin finale kalması, en çok Türk turizmine yarayacak. Bu iki kupada da finale kalan takımlar 14 Ağustos’ta Süper Kupa finali için İstanbul’a gelecek ve 50 bine yakın İngiliz turisti de peşinden sürükleyecek.

ŞAMPİYONLAR Ligi’nde Liverpool ve Tottenham, UEFA Avrupa Ligi’nde Arsenal ve Chelse’nin finale kalması en çok Türkiye’ye yaradı. Bu iki maçın galiplerinin 14 Ağustos’ta İstanbul’da Süper Kupa finaline çıkacak olmaları turizmcileri de harekete geçirdi. Bu maç için 50 binden fazla İngilizin İstanbul’a gelmesi ve en az 60 milyon Euro’luk harcama yapması bekleniyor. Turizm sektörü temsilcileri ise daha fazla İngilizi çekebilmek için “sokak stadyumları” projesinin hayata geçirilebileceğini dile getiriyor.

1200 EURO HARCAMA

İstanbul’da oynanacak olan Süper Kupa maçının turizme katkısını değerlendiren İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, şöyle konuştu: “Dünyada spor turizmi hızla büyüyor. Bu rakam 200 milyar doların üzerinde. Burada da aslan payını futbol kapıyor. Bugün Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası finallerinde dönen ekonomi çok ciddi boyutlara ulaştı. UEFA Süper Kupa da bu finallerden birisi. Ancak bu yılkini özel kılan ise İngiliz takımları. Dünyada kendi ülkesi dışında maçlara en çok giden taraftar grubu İngilizler... Gittikleri ülkelerde de en fazla harcamayı onlar yapıyor. Biz final için en az 50 bin İngilizin İstanbul’a geleceğini öngörüyoruz. Bu taraftarların ortalama iki günlük harcaması ise 1200 Euro seviyesinde.”

İngiliz akını
REKOR KIRACAKLAR

Süper Kupa finali için daha fazla İngilizin İstanbul’a çekilebileceğini de anlatan Halil Korkmaz, “Bu yıl Türkiye’ye gelecek olan İngiliz turist sayısı rekor kıracak gibi. Bunu tur paketlerinin satışlarında da görüyoruz. İngiltere’de tüm medya ‘tatil için Türkiye’ye gidin’ diyor. Ağustos ayında Antalya, Fethiye, Muğla gibi şehirlerde olacak binlerce İngiliz var. Onların da maç günü İstanbul’a gelmek isteyeceğini tahmin ediyoruz. Böyle bir durumda İstanbul’da Yenikapı, Beşiktaş, Taksim ve Sultanahmet gibi noktalarda dev ekranlarla ‘sokak stadyumları’ kurulabilir böylece daha fazla turist çekilir” dedi.

400 MİLYON EURO

Öte yandan bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 6 İngiliz kulübü tam anlamıyla kasalarını doldurdu. Finallere kalan Liverpool, Tottenham, Arsenal ve Chelse’nin yanı sıra Manchester United ile Manchester City de UEFA’dan önemli bir gelir elde edecek. Geçen sezon 298 milyon Euro seviyesinde UEFA’dan gelir elde eden İngiliz kulüpleri bu sezon 400 milyon Euro civarında bir parayı kasasına koyacak. Bu alanda en çok gelir ise Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan Liverpool ve Tottenham sağlamış olacak.Maçın sonunda kupayı kaldıran takım 19 milyon Euro’luk primi de alacak. 

İNGİLİZLER GEÇEN SEZON UEFA’DA NE KADAR KAZANDI

Liverpool     81.2 milyon Euro

M. City        63.8 milyon Euro

Tottenham   61.3 milyon Euro

MANU         40.3 milyon Euro

Arsenal       37.8 milyon Euro

Everton       14.1 milyon Euro

8 MİLYON EURO’LUK SÜPER KUPA

AVRUPA futbol otoritesi UEFA bu sezon Süper Kupa finaline çıkan takımların primlerini de arttırdı. Buna göre Uefa finale çıkan her iki kulübe de 7 milyon Euro’yu eşit şekilde dağıtacak. 90 dakikanın sonunda ise kupayı kaldıran takım 1 milyon Euro’luk primi kasasına koyacak. Böylece ilk defa bir Süper Kupa maçında UEFA 8 milyon Euro’luk ödü dağıtmış olacak.

UEFA’DA STADIN ADI ‘BEŞİKTAŞ PARK’

SÜPER Kupa maçına ev sahipliği yapacak olan Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ın adı maç için değişecek. UEFA kuralları gereği statlarda sponsor isim varsa finallerde bu isim kullanılmıyor. UEFA’da kendi resmi sitesinden yaptığı duyurularda “Beşiktaş Park” adını kullanıyor. 

 

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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