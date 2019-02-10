İngiliz akını

Türkiye turizmi 2016 ve 2017’deki toparlanma sürecinin ardından 2018’de rekorlara imza attı. Yaklaşık 40 milyon yabancı turist Türkiye’yi ziyaret etti. Yabancı turistten en büyük payı alan iller ise İstanbul ve Antalya oldu. Antalya Kaş Kalkan’da bulunan ve 57 odası ile hizmet veren Soothe Hotel de 2018’i beklentilerinin üzerinde kapattı. Soothe Hotel Satış Müdürü İbrahim Sert, bölge ve otelleriyle ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Otellerin Kalkan’da Kalamar koyunda bulunduğunu belirten Sert, “2018 bizim için iyi bir yıl oldu. 2019 için gelen rezervasyonlar çok iyi durumda. Beklentilerin çok üzerinde bir turizm seyri var. Geçen yıl otelimizde konaklayanların yüzde 90’ı Türk geri kalanı yabancıydı. Bu yıl ise yabancı payının yüzde 60’a çıkmasını bekliyoruz. Yabancıların içinde en büyük pay ise İngilizlerin olacak. İngilizlerden sonra İskandinavlar geliyor” diye konuştu.

TARİHE YAKIN

Yerli turisti de hiç bir zaman unutmadıklarının altını çizen Sert, “Kendi milletimizden turistleri ağırlamak bizim için çok büyük sevinç ve gurur. Çünkü hem biz hem de onlar birbirimizi çok daha iyi anlıyoruz. Ailemizden biri gibi oluyorlar. Yabancı turist geldi diye yerli turisti geri planda bırakmak gibi bir düşüncemiz hiç bir zaman olmadı” ifadelerini kullandı. Otellerinin yılın 6 ayı hizmet verebildiğini belirten Sert, sözlerini şöyle sürdürdü: “12 ay hizmet verememek bölgeden kaynaklı. Kalkan bölgesinde kış aylarında yani sezon bitince yerel halk yaylara çekiliyor. Bölgede çok fazla aktivite olanağı kalmıyor. İnsanlar bu yüzden kış aylarında bölgeye çok fazla gelmek istemiyor. Ancak bölge deniz, kum, güneşten çok daha fazla imkan sunuyor. Örneğin Saklıkent’e, Kekova’ya, Kalkan bölgesine tekne turları, özel tekne turları, dalış turları, Meis Adası turu gibi pek çok tur imkânı var. Müşteriler hangi etkinliği yapmak istiyorlarsa otelin kapısından alınarak o tura katılabiliyor. Bunlar da otelimizi çok farklı kılıyor. Yaklaşık 20 kilometre mesafede Xanthos antik kenti bulunuyor. Demre (Myra), Patara, Pınara, Letoon, Tlos gibi eski yerleşim yerleri var. Saklıkent gezilebilecek yerler arasında yer alıyor. Kaputaş Plajı, Patara Plajı ve Seyrekçakıl Kumsalı da tatilcilerin ilgisini çekiyor.”

DOĞA İLE İÇ İÇE

Otel hakkında da bazı bilgileri paylaşan İbrahim Sert, “Otelimiz 1995’te başka bir grup tarafından hizmete açılıyor. Kalkan bölgesinde yaklaşık 15 yıl bölgenin en iyi otellerinden biri olarak hizmet veriyor. Sonrasında Demirören ailesi tarafından satın alınıyor. Yapılan hazırlıklar ve yenilemelerin ardından hizmete giriyor. Her yıl yenilikler yaparak tatilcileri ağırlamaya devam ediyoruz. Geçen yıl 57 odamızla hizmetle verdik. Bu yıl ise yapılacak çalışmalar sonrasında 70 oda ile tatilcilerle birlikte olacağız. Böylece çocuklu aileler bağlantılı odalarımızda tatil yapabilecek. Bölgedeki en büyük otellerden biri konumundayız. Otelimizin ihtiyaçlarını bölgedeki esnaf ve çiftçiden karşılamaya çalışıyoruz. Böylece bölgenin kalkınmasına da destek oluyoruz. Geniş bahçelerimiz ve geniş bir havuz alanımız var. Havuzumuzu deniz suyu ile dolduruyoruz. Otelimiz şehir merkezi dışında olduğu için tatilcilere sakin bir tatil ortamı sunuyoruz. Doğayla iç içe ve sakin bir tatil isteyenlerin ilk tercihi oluyoruz” dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL OYUN PARKI

ODA-kahvaltı veya yarım pansiyon konsepti ile hizmet verdiklerini belirten İbrahim Sert, “Otelimizde jakuzi havuzu ve çocuk havuzu bulunuyor. Spor salonu, sauna ve Türk hamamımız da var. Masaj yaptırmak isteyenler içinde ayrı bir bölümümüz var. Ayrıca her türlü içeceğin olduğu lobi bar, havuz bar ve havuz üstü barımızla dikkat çekiyoruz. Çocuklu ailelere de güzel olanaklar sunuyoruz. Tartan zeminli, güvenlik önlemleri yüksek bir çocuk parkımız da otelde yer alıyor. Otelimizin plaja uzaklığı 250 metre. Dalaman Havalimanı’na ise 120 kilometre mesafedeyiz. Misafirlerimizi önceden belirtmesi halinde havalimanında karşılıyoruz.”