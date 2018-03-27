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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
KONYA (AA)
27.03.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

'İnekler öldü' mesajından sonra şoke eden teklif! 'Yem verelim'

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'İnekler öldü' mesajından sonra şoke eden teklif! 'Yem verelim'

Konya'da 'süt bankacılığı' modeliyle topladığı paraları, ineklerin öldüğü gerekçesiyle ödemediği iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla savcılık tarafından soruşturma açılan 'DKC Hayvancılık'tan, mağdurlara hayvan yemiyle ödeme yapmanın teklif edildiği öne sürüldü. Sisteme 198 bin lira yatıran B.Y, "Geçen ay bir cuma günü '533 inek öldü' diye telefondan mesaj attılar. Hemen çiftliğe gittim, kapısı kilitliydi. Bir çalışanı geldi, 'inekler öldü mü' diye sordum. O da 'yok öyle bir şey' deyince dolandırıldığımızı anladım. Çağırdıkları mağdurlara yemek yedirip, sözleşmeleri ve teminat senetleri karşılığında uzun vadeli senet teklif ediyorlar. Hatta bazılarına hayvan yemi vermişler" diye konuştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde üyelerinin parasını ödemediği iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan "DKC Hayvancılık"ın mağdurları paralarının iadesini istiyor. İlçede yem üreticisi A.D'nin 2015 yılında "DKC Hayvancılık" adı altında kurduğu çok ortaklı süt üretimi platformuna katılan yaklaşık bin 500 üye, ineklerin öldüğü gerekçesiyle yaşadıkları mağduriyetin şokunu yaşıyor.

"dkchayvancilik.com" internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından "İnek kiralama projemiz" başlığı altında; cazip yatırım, sıfır risk ve yüksek kar amacıyla sisteme giren üyeler, Karapınar Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmayı takip ediyor. Konya'da yaşayan süt bankacılığı mağduru B.Y, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da yatırım amacıyla sisteme üye olduğunu söyledi. Farklı zamanlarda yaptığı sözleşmeyle toplamda 28 inek kiraladığını anlatan B.Y, 198 bin lira para yatırdığını, her ayın 25'inde süt parası almaya başladığını aktardı.

SON AYLARDA 'ÖDEMELER AKSAMAYA BAŞLADI'

B.Y, nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında soruşturma başlatılan A.D'nin, kendisine çiftliği gezdirdiğini ve gördüklerinden etkilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlam bir firmaydı. Bölgede tanınan bir iş adamıydı. Bizim de bölgenin ekonomik kalkınmasına katkımız olsun diye düşündük. Çiftlikte 30 kişiyi istihdam ettiğini söyledi. İneklerin sigortalı olduğu belirtildi. Son aylarda ödemeler aksamaya başladı. Geçen ay bir cuma günü '533 inek öldü' diye telefondan mesaj attılar. Hemen çiftliğe gittim, kapısı kilitliydi. Bir çalışanı geldi, 'inekler öldü mü' diye sordum. O da 'yok öyle bir şey' deyince dolandırıldığımızı anladım. Sonraki görüşmemde benden süre istediler. Ben de suç duyurusunda bulundum. Çağırdıkları mağdurlara yemek yedirip, sözleşmeleri ve teminat senetleri karşılığında uzun vadeli senet teklif ediyorlar. Hatta bazılarına hayvan yemi vermişler. Yem üretimi yaptığı için elinde kalan malı güya borcu karşılığında ödüyor. Çok sayıda üyesi olduğunu sonradan öğrendim. Çok şaşırdım, '30-40 üyemiz var' diyorlardı."

Çiftlikteki ineklerin kime ait olduğunu bilmediklerini ifade eden B.Y, yerleşkenin çok sayıda hayvanı barındırmasının mümkün olmadığına dikkati çekti.

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