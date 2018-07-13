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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
13.07.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

İnegöllü mobilyacılar İngiltere atağında

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İnegöllü mobilyacılar İngiltere atağında

İnegöllü mobilyacılar, İTSO ve MODEF’in organizasyonuyla İngiltere’de 15-18 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek Manchester Furniture Show 2018’e çıkarma yapacak.

İNEGÖL mobilyası için yeni bir pazar oluşturmayı hedefleyen gezi, fuar ile eş zamanlı olarak 15-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geziye katılacak İnegöllü 20 mobilya firması temsilcisi, Manchester Mobilya Fuarı’nı ziyaret edecekler. Ziyaretçiler Londra’da ikili iş görüşmeleri yapma imkânı da bulacak.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İngiltere’de düzenlenen mobilya fuarı ziyaret turuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, bütün sektörlerdeki üyelerinin yenilikleri takip etmesi için muhtelif çalışmalar yaptıklarına vurgu yaptı. Bunlar arasında yurt içi ve yurt dışı fuar gezileri ve iş gezileri olduğuna dikkat çeken Uğurdağ, bu kapsamda mobilyacı üyeleri için önemli bir organizasyon daha yapacaklarını söyledi.

İNGİLTERE’YE İLK FUAR ZİYARETİ

Yavuz Uğurdağ, mobilya ithalatında dünya üçüncüsü olan İngiltere’nin Türkiye için yeni ve çok değerli bir pazar olabileceğini de söyledi. İnegöl’den İngiltere’ye ilk defa böyle bir fuar turu gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Yavuz Uğurdağ, “Mobilya sektörü katma değeri yüksek bir sektör. Bu nedenle İnegöl’ün ihracatının artması, Türkiye ekonomisine katkısının artması anlamına geliyor. Bu da ülkemizin cari açığın azaltılmasına katkı sunmak demektir. İngiltere bizim için hem yeni hemde çok değerli bir pazar. Gezinin bu yüzden önemi çok büyük. Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan mobilyacılarımızın, bu geziyle yeni fırsatlar yakalayacağına inanıyorum” dedi.

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