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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
10.06.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

İnegöl'de yetişen kirazı İngiliz Kraliyet ailesi yiyor

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İnegöl'de yetişen kirazı İngiliz Kraliyet ailesi yiyor

Napolyon kirazı üretiminde önde gelen ilçelerden olan İnegöl bu yıl 3 bin ton kiraz ihraç edecek. İhraç edilecek kirazlar İngiltere Kraliçesi'nin sofrasında da yer bulacak.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen Napolyon kirazı için hasat zamanı gelirken, bu yıl 3 bin ton kirazın İngiltere, Rusya, Almanya ve Ukrayna'ya ihraç edileceği belirtildi. Kirazdan İngiliz Kraliyet ailesine de gönderildiği öğrenildi.

İnegöl İlçesinin kırsal İsaören, Edebey, Çitli ve Dipsizgöl Mahallelerinde yetişen Napolyon cinsi kirazların hasadı başladı. İhracatçı firma yetkilisi Mehmet Efe, İnegöl’e gelerek kirazların kalitesini incelerken, 15 yıldır İnegöl'den kiraz ve şeftali gibi muhtelif meyveleri alarak yurtdışına ihracat yaptıklarını belirtti. Efe, "Bu bölgenin kaliteli olarak kiraz yaptığını bildiğimiz için tekrar bu sene de alıma geldik. Geçen sene yine firmamız İnegöl bölgesinden 800 ton civarında ürün aldık. Kimyasal analizlerde şuan bir problem yok. Boy problemi yaşamadıktan sonra bu bölgeden yine bin tonun üzerinden ürün almayı düşünüyoruz. Birkaç gün içerisinde alıma başlayacağız. Alımlarımız peşin, kantarda ödeme şeklinde" dedi.

AVRUPA'YA DA SATIYORUZ

Efe, "Herhangi bir kurumun davetiyle değil, biz şahıs ve firma olarak kendimiz İnegöl'e geldik. Burada tanıdığımız arkadaşlar yardımcı oluyor. İhracatı zaten kendi müşterilerimizle yapıyoruz. Kurumlar da bize kantarlarda yardımcı olurlarsa seviniriz. Avrupa ağırlıklı. Almanya, İngiltere, Hollanda'ya göndereceğiz. Kalite durumuna göre de Rusya tarafına da yapabiliriz. Şu an Türkiye genelinde fiyatlar 20 lira civarındaydı. Son 10-15 gündür fiyatlar düşme eğiliminde. Tüm bölgeler devreye girdi. Şu anda fiyatlarımız 10 lira civarında" diye konuştu.

3 BİN TON İHRACAT

Efe ayrıca, "İnegöl'den Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri ile Rusya ve Irak'a ihracat yapılıyor. Toplamda tahminimce kiraz olarak 3 bin ton civarında ihracat yapılır diye düşünüyorum. İnegöl'de kalitesine göre her pazara hitap edecek ürün var. Yaptığımız analizlerde şuana kadar herhangi bir problem yaşamadık. Kalite oranı şu an iyi" dedi.

’GEÇEN SENE KAZANAMADIK, BU YIL FİYATLAR İYİ’

Edebey Mahallesinde kiraz üreticiliği yapan Mehmet Cengiz ise bu yılki kiraz fiyatlarından memnun olduğunu belirterek, "Kiraz fiyatları geçen seneye göre şu an iyi. Geçen sene ürünü dalında bıraktık. Toplama maliyet 1,5-2 liraya denk geliyordu. Şu an iç piyasada ürünler 5,5-6 lira civarında Edebey'de açık pazarda satılıyor. İhracat kirazının fiyatı ise 10 lira. Zaten bu ürünü yaklaşık 8 liraya iç piyasa alabilir. İhracatla birlikte bu yıl üretici olarak bizler inşallah para kazanırız" dedi.

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