İndirimler sürebilir

Elektrik ve doğalgazdaki yüzde 10’luk indirimin gelecek yılki döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki projeksiyonlara göre oluştuğunu söyleyen Dönmez, “6 ay sonra bu fiyatlar böyle giderse doğalgaz fiyatlarına indirim yönünde yansıyabilir diyebiliriz. Burada gazın kendi cinsinden fiyatını konuşuyoruz, ama elektrikte ve doğalgaz tarafında ayrıca dağıtım giderleri, diğer yatırımlar ve işletme giderleri var” dedi.

Bakan Dönmez, ekonomi gazetecileriyle bir araya geldi. Türkiye’de hane başı gaz tüketiminin ortalama bin metreküp, konut abone sayısının da 15 milyon olduğunu belirten Dönmez, doğalgaz fiyatları tespit edilirken petrole bağımlı bir formül uygulandığını vurgulayarak, “Son 6-9 aydaki petrol fiyatlarının ortalaması formülün içerisinde önemli bir ağırlık. Bugün, petrol fiyatları değiştiğinde en geç bir hafta içerisinde akaryakıt pompalarına yansıyor. Doğalgaz fiyatlarına yansıması 6-7 ayı buluyor, elektrik fiyatlarına yansıması da artı bir ay sonrayı buluyor, böyle zincirleme bir etkisi var. Yani fiyatların değişimini pompada bir hafta sonra görüyorsunuz, doğalgaz fiyatlarında 6-7 ay sonra etkisini görüyorsunuz, doğalgaz fiyatlarına gelen fiyat değişimi de elektrik santralleri üzerinden elektrik piyasasını domine ediyor, orada da 1 aylık bir etkisi var, çünkü orada bir enerji borsası var” diye konuştu. Dönmez, kayıp-kaçakta Türkiye ortalamasının yüzde 14’e düştüğünün altını çizdi.

JAPONLAR VAZGEÇMEDİ

Bakan Dönmez, “Sinop’ta Japon hükümetiyle bir anlaşma var, onlar fizibilitelerini Türk tarafına sundular. Fizibilite değerlendirme çalışmaları devam ediyor, sonrasında yol haritasına göre devam edecek. Üçüncü santral için Trakya üzerinde çalışıyoruz, orada da Çinliler ile müzakereler devam ediyor. 50 yıldır bu memlekette nükleer tartışıldı. Artık bir hayali daha gerçekleştirme imkanı doğdu. Tünelin ucunda ışık gözüktü” dedi. Bakan Dönmez, Japonlar’ın nükleer projeden çekildiğine yönelik iddiaları da yalanladı.

Dönmez, kamunun elektrik faturaları içerisinde vergiler dahil dağıtım bedeli payının yüzde 29 olduğunu dile getirerek bu oranın Avrupa Birliği ülkelerinden düşük olduğunu vurguladı.

Dönmez, vatandaşların faturadaki dağıtım giderini “faturayı dağıtma veya sayacı okuma bedeli” gibi düşündüğünü söyleyerek, şöyle konuştu: “İşin aslı öyle değil. Bu dağıtım gideri hem iletimdeki giderleri kapsıyor, hem dağıtım faaliyetlerini, hem de yatırım-işletme giderlerini kapsıyor. Düşünün, toplam 1 milyon 200 bin kilometrelik bir şebeke ağı var. Bunun işletmesinden ve yapımından gelen bir maliyet var. Şebeke gittikçe yaşlandı, şehirlerde nüfus arttı. Elektrik dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırımlar kamu dönemindekine göre reel olarak 2-2.5 kat artmış durumda. Dolayısıyla orada yazılan bedel buralara harcanıyor.”

Doğalgazın 81 il, 474 ilçeye ulaştığını belirten Bakan Dönmez, “2000’li yıllarda 6 il, 51 ilçede doğalgaz vardı. Şu anda 50 milyon kişi doğalgaz kullanıyor, bu da nüfusun yüzde 62’si. Henüz dönüşüm yapmamış, abone olmamışları da katarsak, aşağı yukarı 60 milyon kişinin doğalgaza erişim imkânı var. Onlarla birlikte, nüfusun yüzde 70’inin doğalgazı kullandığını ya da erişme imkanı olduğunu söyleyebiliriz. Hedefimiz, 2023’te 600 ilçeye doğalgaz vermek” dedi. Dönmez, Türkiye’nin penetrasyon oranında Avrupa genelinde ilk üçte olduğunu da vurguladı.

SUDAN’DA ALTIN ARIYORUZ

İKİ uçağın Türkiye’nin yüzde 80’inin havadan jeofizik haritasını görüntülediğini söyleyen Dönmez, “Bir yerde röntgen çekiyoruz. Sonra o sondaj yapıyoruz” dedi. Geçen yıl Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) 1 milyon metre sondaj yaptığını, bu yıl 1.5 milyonu bulacağını anlatan Dönmez, “Bunlar tarihi rekorlar…” dedi. 2017-2018’de 3.3 milyar ton kömür rezervi, 1.5 milyar ton tenardit ve diğer maden varlıklarına rastlandığını söyleyen Dönmez, “Son 2 yılda keşfedilen yeni madenlerin değeri 100 milyar doların üstünde... Bu değerler ortalama 20-25 yılda ekonomiye kazandırılmış olur” diye konuştu. MTA’nın yurtdışı faaliyetleri için MTA International’i kurduklarını hatırlatan Dönmez, “Maden arama-işletme faaliyetleri için, ilk ruhsatı Sudan’da aldı, orada altın arayacak. Özbekistan’da 1-2 ruhsatı var. Somali’de görüşme sürüyor” dedi.

FATİH ÇALIŞIYOR

FATİH gemisinin Alanya-1 kuyusunda çalışmalara ekimde başladığını söyleyen Dönmez, “150 günlük bir programımız vardı, şu anda 60 günü dolmuş oldu. 2-2.5 ay içerisinde netice almayı ümit ediyoruz” dedi. İkinci geminin de Malezya’dan Türkiye’ye doğru yola çıktığını belirten Enerji Bakanı, şöyle konuştu: “Şubat ortası gibi inşallah Akdeniz’de olacak. Şimdi lokasyon belirliyoruz, her iki gemiyle de Akdeniz ve Karadeniz’de sondaj yapacağız. Her iki geminin de yılda 2 sondaj imkanı var. Mersin açıklarında başlattığımız operasyonumuz da sürüyor. Oradan Adana- Karataş mevkiine geçecek.”

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