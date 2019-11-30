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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EMRE ESER
30.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İndirime hücum

Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
İndirime hücum

‘Kara’, ‘efsane’, ‘büyük’ gibi isimlerle adlandırılan Black Friday (Kara Cuma) indirimleri nedeniyle dün çok sayıda AVM’de büyük yoğunluk yaşandı. AVM ve mağazaların özel indirimleri için birçok vatandaş sabahın ilk ışıkları ile birlikte AVM kapılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Yoğunluk alışveriş caddelerine de yansıdı. Özellikle mesai bitiminin ardından kasalarda büyük yığılmalar meydana geldi.

TÜM dünyada alışveriş rekorlarının kırıldığı ‘Kara Cuma’ Türkiye’de de dün büyük bir hareketliliğe neden oldu. Aslında çok sayıda e-ticaret platformu ve marka büyük indirimlerin günü olarak adlandırılan Black Friday’i (Kara Cuma) beklemeden indirim kampanyalarına başlamış ve satış yapmıştı. Ancak indirimlerin asıl gününde yani dün tüm mağaza ve AVM’lerde büyük bir yoğunluk yaşandı. Çok sayıda tüketici sabahın ilk ışıklarından itibaren sınırlı sayıda ürün için geçerli olan indirimlerden yararlanabilmek için AVM ve mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ünlü marka ve lüks mağazaların yer aldığı merkezi caddelerde de durum pek farklı değildi. Vatandaşlar dün yağan yağmura rağmen caddelerdeki mağazaların önünde de uzun sıralar oluşmasına neden oldu.

ÖZEL İNDİRİME GELDİLER

Bazı AVM’lerin işletmecileri tarafından da özel indirimler uygulandığını, bu yüzden uzun kuyrukların yaşandığını kaydeden Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Bir AVM işletmecisi, vatandaşların yaptıkları alışverişin yüzde 70’ini kendileri tarafından karşılanacağını açıkladı. Vatandaş zaten indirimli alışveriş yapıp bir de 1.000 liranın 700 lirasını geri alacağını duyunca çok uzun kuyruklar oluştu. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta özellikle mesai saatinin bitiminin ardından alışveriş kitlendi. Kasalarda uzun ödeme sıraları oldu” dedi. Öncel, dev markaların özel ürünlerinde yaptığı indirimler nedeniyle bu ilginin alışveriş caddelerine de taşındığını söyledi. Vatandaşların bu şekilde bir tüketim çılgınlığına girmemesi yönünde uyarılarda bulunan Öncel, herkesin alışverişini bütçesine göre yapması gerektiğini belirtti.

İndirime hücum

BAKANLIK UYARDI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, vatandaşları alışverişlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Web sitesi dolandırıcılığından sahte linklere kadar pek çok yöntemin kullanıcıları dolandırmak amacıyla kullanıldığını anımsatan Sayan, “Doğru bilgi, yeterli dikkat ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları ile bu tür olumsuz olayların önüne geçmek mümkün” dedi.

İNDİRİMLER MARKETE UĞRAMADI!

ARAŞTIRMA şirketi REM People, ‘Kara Cuma’ya özel hazırladığı araştırma için en büyük 50 perakendecinin indirim kataloglarını inceledi. Buna göre süpermarketlerin kataloglarındaki ürünlerde yüzde 50 ve üzeri indirimi olan ürünlerin oranı normal döneme göre yüzde 1.9 iken Kara Cuma’da yüzde 1.8 oldu. Atılan kampanya maillerinin normal günlere göre 10 kat artış gösterdiğini belirten Related Digital CEO’su Sedat Kılıç da “Geçen yıl 65 milyon kapmanya maili gönderildi. Bu yıl gönderilen kampanya maili 70 milyonu aşacak” dedi.

İndirime hücum

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

SOSYAL medya kullanıcıları yaptığı paylaşımlarla dün indirimli satılan ürünleri geçen hafta daha ucuza aldıklarına dair görseller paylaştı. Kullanıcıların iddialarına göre markalar indirim adı altında tüketiciyi yanıltan kampanyalar düzenliyor. Bir kullanıcı geçen hafta 72.90 liraya aldığı bir parfümün dün indirimli olarak 103.50 liraya satışa sunulduğunu paylaştı.Hem etiketlerdeki tutarsızlık hem de AVM önlerindeki kuyruklar nedeni ile sosyal medya kullanıcıları tarafından açılan #blackfridayrezaleti başlığı ise kısa sürede trend topic oldu.

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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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