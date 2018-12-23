İndirimde geri sayım! 1 Ocak'tan itibaren...
Konut, mobilya, beyaz eşya ve otomobile yapılan vergi indirimlerinde geri sayım başladı. 9 gün sonra yeni bir karar alınmazsa avantaj bitecek. Eski fiyatları bulamayabilirsiniz. Acele edin...
Ekonomiyi canlandırmak için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamasıyla, 1 Kasım itibarıyla 2 ay için vergide indirime gidilmişti. Posta'nın haberine göre otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) indirimleri, 31 Aralık’ta sona erecek. Yani 6 başlıkta yapılan vergi düzenlemelerinden yararlanmak için son 9 günlük sürece girildi.
'KALICI OLMALI'
Tanınan indirimin bitmesine günler kala, sektörlerden indirimin kalıcı olması yönünde talepler var. İndirimin konut sektörüne önemli fayda sağladığını belirten Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, sektörün 2019’da da bu teşviklere ihtiyacı olduğunu söyledi. Taylan, “Yüzde 4’ten 3’e inen tapu harcı oranı, kalıcı olarak yüzde 1’e çekilmeli” dedi.
SATIŞLAR YÜZDE 30 ARTTI
İndirimin yeni yılda da sürmesini isteyen Mobilya dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı ahmet güleç, “15 Kasım’dan bu yana KdV indiriminin etkisini ciddi şekilde görüyoruz. KdV indirimi son bir ayda mobilya satışlarımızı yüzde 30 artırdı” diye konuştu.ankara Mobilyacılar ve lakeciler odası Başkanı hüseyin Taklacı da “Sürmeli ama el işçiliği mobilya ve boyacılıkta da ahmet güleç KdV alınmamalı” dedi.
'SÜRE UZATILMALI'
Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sektörü otomotiv. Sektörün, 2018’i de 31 milyar dolarlık ihracatla kapatacağını belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç “Çarkların dönmesi için vergi indirimleri uzatılmalı. Bir diğer önemli konu da kredi faizlerinin düşürülmesi. Zira, faizlerin yüksek olması ikinci el sektörünü zora sokuyor” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle