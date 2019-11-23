İndirim savaşları

ALIŞVERİŞ çılgınlığı Kara Cuma geldi çattı. ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma gününe Kara Cuma deniyor ve büyük indirimlerin günü 1932’den bu yana noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul ediliyor. Kasım ayının son cumasında uygulanan bu indirimler zamanla dünyanın perakende ve e-ticaret devlerinin savaşına dönüştü. Hatta Çinli alibaba.com indirim kampanyasını 11 Kasım tarihine çekerek bu savaşta avantaj elde etmek istedi. Nitekim gelinen son noktada indirim günlerinde dünya çapında milyarlarca tüketici saatte 1 milyar doların üzerinde alışveriş yaparak rekor kırdı.

10 GÜNÜ BULUYOR

Bu indirim rüzgârı Türkiye’de de benzer bir yarışın yaşanmasına neden oluyor. Bu kapsamda gittigidiyor.com, hepsiburada.com, trendyol.com ve amazon.com.tr gibi e-ticaret platformları 29 Kasım Cuma gününü beklemeden indirimlere başladı bile. Bu platformlar toplamda 10 milyonu aşkın üründe yüzde 70’e varan indirimler uyguladı. Dün başlayan indirimler 2 Aralık tarihine kadar devam edecek. Bazı siteler indirimi 29 Cuma ve hafta sonu ile sınırlarken bazıları da tüm haftayı dahil ediyor.

İKİYE KATLANACAK





Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine geçen yıl Kara Cuma haftasında toplam 3.4 milyar liralık alışveriş gerçekleştirilmiş bunun 1 milyar lirasını internetten yapılan kartlı ödemeler oluşturmuştu. Ayrıca bu dönemde her 3 alışverişten biri internet üzerinden gerçekleştirilirken 110 bin kart ilk defa bu hafta cüzdandan çıkmıştı. Bu yıl ise bu miktarın 7-8 milyar lira seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Tüm oyuncuların hazırlıklarını geçen yılın rekorunu kırmak için yaptığını belirten GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “Bu yıl en az 2 kat daha fazla alışveriş bekliyoruz. Yaptığımız araştırmalar sadece internet üzerinden yapılan satışların 2 milyar lirayı geçeceğini gösteriyor” şeklinde konuştu. Kantarcı, “Kara Cuma indirimleri için çok fazla kampanya yapılıyor ama doğru olan tüketici odaklı kampanyalar. İndirim oranı üzerinden tüketiciyi yanıltmak sektöre zarar veriyor” dedi.

ASIL KORKUMUZ ARALIK AYI

KARA Cuma indirimlerine DeFacto, Mavi, Colins, Zara, Mango ve İpekyol gibi birçok mağaza katılıyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Ek indirimlerle müşterileri bekliyoruz. İstanbul’da turist yoğunluğunu da güzel bir şekilde değerlendirmiş olacağız” dedi.

Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık ise “2 yıldır perakende tarafında kampanyaya katılıyoruz. Mağazalarımızda çok sayıda ürün satışı yapılıyor. Ancak bizim bu konudaki asıl korkumuz aralık ayı için. Bütün talep kasım ayı içerisinde tükeniyor ve aralık ayında alışveriş için bir durgunluk söz konusu oluyor” şeklinde konuştu.

1 GÜNDE KARAR VEREMİYORUZ





DÜNYANIN aksine Kara Cuma ve benzer indirim günlerinin Türkiye’de 1 haftayı aşan sürelere yayıldığını söyleyen Mutlu Erturan, “1 gün bizim tüketicimiz için çok kısa bir süre. Bu süre içerisinde rahat rahat indirimli ürünleri inceleyip ne alacaklarına karar veremiyorlar. O yüzden daha uzun süreli kampanyalar düzenliyoruz. Böylece tüketiciler daha fazla seçeneği görebiliyor” diye konuştu.

MAĞAZALARDAN YÜZDE 70’E VARAN İNDİRİM

İNDİRİMLERİN sadece e-ticaret sitelerinde değil AVM’lerde de fazlasıyla yaşanacağını açıklayan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Perakende tarafında tüm mağazalar bu hafta ellerindeki seri sonu ürünlere yüzde 70’e varan indirim uygulayacaklar. Ancak 11 Kasım indirimleri ile beraber aynı ay içerisinde 2 indirimin olması ve talebin bu iki dönemde toplanması perakende sektörü için sürdürülebilir bir yapı oluşturmuyor. Tüketici bu dönemde alışveriş yapmayarak sadece indirimli günlere odaklanıyor. Bu da mağazalar için olumsuz bir tablo oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

ORANLARI KİLİTLEDİLER





TÜKETİCİLER Kara Cuma gibi günlerde markalar tarafından yapılan indirimlerin gerçekliğini sorgularken sosyal medyada çok sayıda kullanıcı markaların bazı ürünlerde önce fiyat yükseltip sonra ‘indirim’ adı altında kampanya yaptığını iddia ediyor. Biz de bu durumu konunun muhatapları olan e-ticaret şirketlerine sorduk. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan’ın yanıtı şu şekilde oldu: “Platformumuzda 17 bin işletme var ve 5 milyon ürün için indirim yapıyoruz. Sektörde indirim konusunda tüketiciyi yanıltan oyuncular var ama bizim gibi büyük oyuncular buna müsaade etmiyor. Biz her indirim dönemi öncesinde binlerce işletme ile indirimler konusunda anlaşıyoruz. Bu konuda ciddi kurallarımız var. Kullandığımız yazılımlar sayesinde daha önceden duyurduğumuz indirimler kampanya döneminde kilitleniyor ve daha sonrasında müdahale edilemiyor. Ancak bazı ürünlerdeki indirimler stoklarla sınırlı. Örnek vermek gerekirse 1 saat önce indirimde gördüğünüz bir ürünün stokları tükendiğinde o ürünün fiyatını birkaç saat sonra farklı görebilmeniz gayet doğal. Bunun fiyatların değiştirilmesi olarak algılanmaması önemli bir konu. Önerimiz müşterilerin indirim döneminden önce sepet oluşturup daha sonra bunları kampanyalı fiyatlarla karşılaştırması.”