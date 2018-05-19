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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
19.05.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

41 firma açıkladı, indirim geldi! Telefonlar kilitlendi

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41 firma açıkladı, indirim geldi! Telefonlar kilitlendi

Gayrimenkul pazarında yaşanan durgunluk nedeniyle hem kamu hem şirketler peş peşe indirim açıkladı. KDV , tapu harcı ve faiz indiriminden sonra şirketler de yüzde 20 indirim yapınca satış ofisleri hareketlendi. Yılın ilk 4 ayında düşen satışlarda toparlanma beklediklerini söyleyen sektör temsilcileri “Tablo tersine dönüyor” dedi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 azalarak 103 bin 87´ye indi. Yılın ilk 4 ayında yaklaşık 407 bin aile ev sahibi oldu.  Geçen yıl aynı dönemde ise bu rakam 440 bini aşmıştı. Son aylarda konut pazarında yaşanan durgunluğun önüne geçmek için hem kamu hem de özel sektör önemli adımlar attı. Konut ve ofiste KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düştü, tapu harcında indirim yapıldı, kredi faizleri yüzde 1’in altına çekildi ve yüzde 20 indirim kampanyası başlatıldı.

Konutta 41 firmanın katıldığı dev kampanya
Konutta 41 firmanın katıldığı dev kampanya

OFİSLER HAREKETLENDİ

Yapılan indirim hamleleri sonrası konut pazarında canlanma başladı. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, son günlerse satış ofislerinde hareketliliğin arttığını ve bekle-gör durumundaki alıcının harekete geçtiğini söyledi. Dernek üyesi firmalardan aldıkları bilgilere göre sektör genelinde hareketliliğin başladığını belirten Elmas, “Nisan ayında konut satışlarında gerileme var ama gerileme banka kredili satışta. TÜİK verilerine göre nisan ayında kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 oranında azalış göstererek 27 bin 912 oldu. Bankanın aracı olmadığı konut satışları ise yüzde 5.7 oranında artarak 75 bin 175 oldu. Şimdi faizlerin düşmesi ve bizlerin yaptığı yüzde 20 indirim kampanyası ile pazar canlanacak. Tablo tersine dönüyor. Sur Yapı olarak satış ofislerimize gelen talepten bunu çok net görüyoruz” dedi.

Konutta KDV sevinci
Konutta KDV sevinci

TELEFONLAR KİLİTLENDİ

Son 2 gündür satış ofislerinde ciddi hareketlilik yaşandığını belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “İNDER üyeleri bir araya geldim ve bir üyemiz ‘4 aydır kapımı çalan yoktu, 2 günde 4 ev sattım’ dedi. Bunun yanı sıra bizim Teknik Yapı olarak satış ofislerimizde ciddi trafik oldu. Telefonlar kilitlendi. Nisan ayında yaşanan düşüşü çok rahat telafi ederiz. Bu sene genelinde ise 2017’nin üzerine çıkıp, rekor kırarız. Sektörün 3 çatı derneği olarak 41 firma 150 projede yüzde 20 indirim yapacağını açıklamıştı. Bu kampanya ile ilk etapta 3 milyarlık satış bekliyorduk ama ilgi beklediğimizden fazla. Bu rakam 8-9 milyar lirayı bulacak. Üstelik bu sinerji 250 alt sektörü de etkileyecek” dedi.

İndirimler peş peşe geldi

* Konutta yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e indi.

* Binde 20 olan tapu harcı binde 15’e düşürüldü.

* 1.25-135 bandında olan aylık konut kredi faizi yüzde 0.98’e çekildi.

* 150 konut projesinde yüzde 20 indirime gidildi. Peşinat da yüzde 5’e düştü.

*İşyeri tesliminde yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e indi.

 

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