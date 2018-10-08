İndirim için ‘soğuk’ hamle
Uzmanlar enflasyonda son dönemde yaşanan yükselişin temel sebebinin döviz kurlarındaki yükseliş olduğu konusunda hemfikir ama bunun dışında gıda enflasyonu konusunda yapılabilecek birçok uygulama bulunuyor. Gıda zayiatının yüzde 25 seviyesinde olduğunu belirten uzmanlar, soğuk zincir lojistiğinin Türkiye’de yaygınlaşmasıyla gıda fiyatlarının yüzde 10-15 aşağı çekilebileceğini belirtiyor.
Eylül ayında yıllık yüzde 25’e dayanan enflasyonla birlikte gözler yine gıda fiyatlarına çevrildi. Türkiye’de üretimden sofraya kadar olan süreçte gıda zayiatının yaklaşık yüzde 25 seviyesinde olduğunu belirten uzmanlar, lojistik alanında yapılacak düzenlemelerle gıda enflasyonunun önüne geçilebileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre, özellikle soğuk zincir lojistiğinin Türkiye’de yaygınlaşması, gıda fiyatlarını orta vadede yüzde 10-15 aşağı çekebilir.
100 MİLYAR TL’LİK PAZAR
Türkiye’deki gıda pazarının büyüklüğünün 100 milyar TL’nin üzerinde olduğunu belirten uzmanlar, “Bugün tarım ve gıda sektöründe ürünler sofraya ulaşana kadar üretimin yaklaşık yüzde 25’i zarar görüyor. Bunun da en büyük nedeni ülkemizde soğuk hava zincirlerinin yeterli kadar yaygın olmaması. Soğuk hava zincirlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte hem gıda fiyatları aşağı çekilebilir hem de enflasyon orta vadede istenilen seviyeye indirilebilir” ifadelerini kullanıyor.
SAĞLIK İÇİN DE ÖNEMLİ
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lojistik Derneği (LODER) Başkanı Mehmet Tanyaş ise şu ifadeleri kullandı, “Gıda zayiatını engellemek için yeni teknolojilerin geliştirildiği, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hız verildiği bir dönemdeyiz. Ülkeler, sektörü teknoloji ile buluşturacak çözümler üzerinde dikkatle çalışıyor. Buna rağmen, gıdaların üretim, depolama, dağıtım ve satış süreçlerinde soğuk zincirin kırılması, ülkemizde ciddi ekonomik kayıplara sebep olurken kamu sağlığını da tehdit ediyor. Örneğin, ülkemizde, yaklaşık yüzde 25-30 seviyelerinde gerçekleşen yaş mevye-sebze kaybı, gıda fiyatlarının aşırı derece yükselmesine neden olurken, insan sağlığı için de büyük bir tehdit oluşturuyor” dedi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Netlog Yurtiçi Nakliye ve Dağıtım Operasyonları Başkanı Uygar Uşar, bir ürünü üretmek kadar onu nihai tüketiciye en sağlıklı biçimde ulaştırmanın gıda sektörünün en büyük sorumlulukları arasında olduğunu dile getirirken, “Konunun aslında iki ayağı var. Bunlardan birisi fiyat diğeri de sağlık. Fiyat bazında değerlendirdiğimizde, bugün özellikle gıda fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının altında yatan sebeplerden biri de bu ürünlerin yanlış taşımacılık kaynaklı zayiatı. Türkiye’de üretimden sofraya kadar olan süreçte gıda zayiatı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde. Bunun da en büyük nedeni doğru şartlarda yapılmayan taşımacılık faaliyeti. Bunun çözümü de soğuk zincir lojistiğinin yaygınlaştırılmasından geçiyor. Soğuk zincir lojistiğinin Türkiye’de yaygınlaşması, gıda fiyatlarını orta vadede yüzde 10-15 bandında aşağı çekebilir” ifadelerini kullandı.
AVRUPA STANDARTLARI BİZDE DE UYGULANMALI
Yaşanan gıda kayıplarının, yüksek enflasyonun en büyük nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik ise “Sıcaklık değişimleri ve hijyenik olmayan koşullar mikro organizmaların üremesine ve ürünlerin yapılarının bozulmasına olanak sağlıyor. Tarımsal ürünler sağlıklı beslenme için temel gıdaları içeriyor. Ürünlerinin tüketicilere sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesinde üretim kadar ısı kontrollü lojistik süreçleri de büyük önem taşıyor. Isı kontrollü lojistiğin, insan sağlığına olan doğrudan etkisi nedeniyle, iyi ve kesintisiz takip edilebilecek şekilde kurgulanması gerekiyor. Enflasyonla mücadele kapsamında özellikle tarım ve gıda sanayisi gelişmiş Avrupa ülkelerinin çok sıkı bir şekilde uyguladığı ATP Konvansiyonu’nun ve özel ekipmanların kullanımı, bu kayıpların oluşmasını engelleyecektir. Isı kontrollü lojistik uygulamalarında yapılacak düzenleme ve geliştirmeler gıda kayıplarını minimum seviyeye indirecek ve gıda fiyatlarını orta vadede aşağıya çekecektir” ifadelerini kullandı.
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