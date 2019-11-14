‘İndirim için daha yer var’

MERKEZ Bankası’nın son faiz indirimlerini değerlendiren Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Faiz 900 baz puan düşer demiştim. Daha fazla düştü. Faizde indirim için daha da yer var. Çünkü dünyada da faiz düşüyor, bu önemli. Yılı çift hanelilerin önlerinde, yüzde 10-12 seviyelerinde kapatırız diye düşünüyorum” dedi. Türkiye’nin üreten, büyüyen ve aynı zamanda enflasyonu yükseltmeyen bir ekonomiye kavuşmayı hedeflediğini kaydeden Ateş, “Bu iş modelinin bir değişimidir. Türkiye şu anda önemli bir transformasyon içinde. Ülkemizin çok ilginç bir dinamiği var, çok ilginç bir KOBİ yapısı, insan kaynağı var. Çok farklı şartlar altında bile insanlar ayağı kalkıp işlerine devam ediyorlar. İşte yabancıların çoğu kez anlayamadığı, parmak ısırdığı ortamlarda Türk insanı üretiyor, tüketiyor. O yüzden son derece umutluyum. Büyüme için Türkiye’de tek haneli faizlerin önümüzdeki sene itibariyle bir an evvel yakalanması lazım. Seçimleri geride bıraktık. Eğer bölgedeki jeopolitik gelişmeler de olumlu giderse gelişmekte olan ülkelere yönelen uluslararası sermayeyi çekebiliriz” diye konuştu.

VERİMLİLİĞİ ARTTIRACAK

DenizBank ve Hepsiburada’nın online alışverişlerde ödeme kolaylığı sağlaması amacıyla yapılacak iş birliğinin imza töreninde konuşan Ateş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bazı yetkilerinin Merkez Bankası’na devredilmesine ilişkin soruya ise Ateş, “Bu karar bir devlet tasarrufudur. Ödeme şirketlerine lisans vermek doğru mu? Yüzde 100 doğru. Bu şimdiye kadar BDDK’da idi. Merkez Bankamız böyle bir işi üstlenmiş durumda. Tamamen bir iş bölümünden ibaret olduğunu ve verimliliği artıracağını düşünüyorum” yanıtını verdi. DenizBank, Hepsiburada iş birliği kapsamında hesabı olsun olmasın kredi almaya uygun müşterilere Hepsiburada’dan online alışveriş sırasında kredi başvurusu yapma imkanı sunacak. Tüketiciler, Hepsiburada üzerinden 750 TL ile 15 bin TL arasındaki alışveriş sepetlerini oluşturduktan sonra harcamaları için Denizbank tarafından 7 gün 24 saat sunulan Online Alışveriş Kredisi seçeneğinden faydalanabilecekler.

E-TİCARETTE ‘ TÜKETİCİ KREDİSİ’ DÖNEMİ

HEPSİBURADA CEO’su Murat Emirdağ ise DenizBank ile yaptıkları iş birliğine ilişkin, “Denizbank ile başlattığımız Online Alışveriş Kredisi çözümüyle, müşterilerimizin günlük münferit ihtiyaçlarının yanı sıra ev kurma, doğum, okul alışverişi ve özel günler gibi finansal açıdan desteğe ihtiyaç duydukları dönemlerde de onların yanında oluyoruz. Müşterilerimiz beklemeden ve ertelemeden, ihtiyaçlarına birkaç dakika içinde, uygun kredi oranlarıyla sahip olma imkanına sahipler. Finans sektöründe birçok ilke imza atan Denizbank gibi güçlü bir iş ortağı ile attığımız bu adımın hem Türk tüketicisi hem de ülke ekonomimiz için faydalı olacağına inanıyoruz.”