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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
12.07.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

İncirin ihracat yolculuğu başlıyor

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İncirin ihracat yolculuğu başlıyor

TÜRKİYE’nin, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu taze incirde ihracat yolculuğu başlıyor. Sarılop çeşidi taze incir ihracatı 12 Temmuz’da start alırken, siyah taze incirin ihracatı, 17 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak.

TÜRKİYE’NİN siyah taze incir ihracatının 2016 yılında 29 milyon dolar iken, 2017 yılında 41 milyon dolara yükseldiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılında incir rekoltesinin yüksek, kalitesinin iyi olduğunu, ihracatçı için cazip hale gelen hava kargo ile ihracatta verimli bir sezon geçirmeyi beklediklerini kaydetti. Türk Hava Yolları’na ait Turkish Kargo ile taze meyve ihracatı için kapsamlı bir anlaşma yaptıklarını hatırlatan Uçak, "Hava kargo ile ihracatımız 2018 yılının Ocak - Haziran döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 132’lik artışla 5 milyon 245 bin dolardan, 12 milyon 146 bin dolara yükseldi. 2018 yılının ikinci yarısında taze meyve ihracatında hava kargonun payının daha da artmasını bekliyoruz. Hava kargonun sağlayacağı ivme ile taze incir ihracatında 50 milyon doları aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Taze incir ihraç tarihini belirlemek için Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan heyette; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Aydın İncir Araştırma Enstitüsü, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü ve Buharkent Ziraat Odası yetkilileri görev aldı.

TAZE SİYAH İNCİR İHRACATINDA ALMANYA ZİRVEDE

Türkiye, 2016 yılında 29 milyon 87 bin dolarlık taze siyah incir ihraç etmişken, 2017 yılındaki taze siyah incir ihracatı yüzde 43’lük artışla 41 milyon 574 bin dolara yükseldi. Taze siyah incir ihracatında Almanya, 14 milyon 762 bin dolarlık tutarla zirvede yer alırken, ikinci sırayı 5 milyon 211 bin dolarlık tutarla Hollanda aldı. İngiltere ise; Türkiye’den 4 milyon 881 bin dolarlık taze siyah incir aldı ve ismini üçüncü sıraya yazdırdı. Türkiye, 2017 yılında 36 ülkeye taze siyah incir ihraç etme başarısı gösterdi.








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