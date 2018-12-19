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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.12.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri sahiplerini buldu

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İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan ‘İncili Gastronomi Rehberi’ 2018-2019 yayınlandı. Bir yılı aşkın bir süredir titizlik ve şeffaflıkla yapılan değerlendirmeler sonucu İnci kazanan restoranlar Swissotel’de yapılan ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan ve bu yıl 2.’si yayınlanan 'İncili Gastronomi Rehberi' Hürriyet Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. İncili Gastronomi Rehberi’nin Ödülleri ise Swissotel’de düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Yıl boyunca merakla beklenen ve gastronomi dünyasının prestiji olarak kısa sürede kabul edilen rehber; sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı.

Proje Direktörü Müge Akgün ve proje ekibinden Zeyno Gürses Dölay, Cemre Narin, Gamze İneceli, Oğul Türkkan, Emine Tunadan’ın yer aldığı rehberde Ahmet Örs, Mehmet Yalçın, Teoman Hünal ve Nedim Atilla Danışma Kurulu olarak görev yaptı. Ayrıca Ertuğrul Özkök, Mehmet Yaşin, Dilara Koçak, Hande Arslanalp, Vedat Başaran, Sedat Ergin, Engin Akın, Deniz Alphan, Reha Tanör, Nevin Halıcı gibi değerli isimler de Onur Kurulu üyeleri olarak projeye katkı sağladı.

İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri sahiplerini buldu

İlk yıl için İstanbul, Bodrum, Alaçatı, Çeşme restoranlarının değerlendirildiği rehberin kapsamı genişletilerek İzmir ve Ankara’daki restoranları da değerlendirmeye dahil edildi. İçerik kadar İncili Gastronomi Rehberi’nin tasarımında ve derecelendirme sisteminde de yenilikler oldu. Geçen sene en yüksek derece 4 İnci iken bu sene bu derecelendirme 5 İnci ile başladı. Ayrıca restoranlar, “Şef restoranı, bistro, brasserie”, “geleneksel mutfak”, “et lokantaları ve kebapçılar”, “balık lokantaları”, “Uzak Doğu restoranları”, “meyhaneler”, “sokak yemekleri restoranları” şeklinde kategorilerine ayrılarak, aranan yerlerin daha kolay bulunacağı bir düzenleme yapıldı.
İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri sahiplerini buldu

'HER YIL BÜYÜYECEĞİZ'

422 restoran ve 257 lezzet noktasının yer aldığı rehberin ödül gecesinde 5, 4 ve 3 İnci alan mekanlara ödülleri takdim edildi. Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’yle ilgili “Her geçen yıl yeni kentler, yeni restoranlar ve lezzet noktalarının katılmasıyla büyüyecek olan rehberimizin yeme-içme dünyasındaki eğilimleri yansıtacağını, sektöre katkısının olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Karaca Grup İcra Kurulu üyesi Galip Bağcı’da yaptığı konuşmada bu denli değerli bir çalışmada Hürriyet ile iş birliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Geçen sene başlayan iş birliğimiz bu yıl devam etti ve gelecek yıl da birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Rehberin simgesinin ise Karaca’nın incisi olması bizim için ayrı bir gurur” dedi.

 

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