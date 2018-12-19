İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri sahiplerini buldu

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan ve bu yıl 2.’si yayınlanan 'İncili Gastronomi Rehberi' Hürriyet Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. İncili Gastronomi Rehberi’nin Ödülleri ise Swissotel’de düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Yıl boyunca merakla beklenen ve gastronomi dünyasının prestiji olarak kısa sürede kabul edilen rehber; sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı.

Proje Direktörü Müge Akgün ve proje ekibinden Zeyno Gürses Dölay, Cemre Narin, Gamze İneceli, Oğul Türkkan, Emine Tunadan’ın yer aldığı rehberde Ahmet Örs, Mehmet Yalçın, Teoman Hünal ve Nedim Atilla Danışma Kurulu olarak görev yaptı. Ayrıca Ertuğrul Özkök, Mehmet Yaşin, Dilara Koçak, Hande Arslanalp, Vedat Başaran, Sedat Ergin, Engin Akın, Deniz Alphan, Reha Tanör, Nevin Halıcı gibi değerli isimler de Onur Kurulu üyeleri olarak projeye katkı sağladı.





İlk yıl için İstanbul, Bodrum, Alaçatı, Çeşme restoranlarının değerlendirildiği rehberin kapsamı genişletilerek İzmir ve Ankara’daki restoranları da değerlendirmeye dahil edildi. İçerik kadar İncili Gastronomi Rehberi’nin tasarımında ve derecelendirme sisteminde de yenilikler oldu. Geçen sene en yüksek derece 4 İnci iken bu sene bu derecelendirme 5 İnci ile başladı. Ayrıca restoranlar, “Şef restoranı, bistro, brasserie”, “geleneksel mutfak”, “et lokantaları ve kebapçılar”, “balık lokantaları”, “Uzak Doğu restoranları”, “meyhaneler”, “sokak yemekleri restoranları” şeklinde kategorilerine ayrılarak, aranan yerlerin daha kolay bulunacağı bir düzenleme yapıldı.



'HER YIL BÜYÜYECEĞİZ'

422 restoran ve 257 lezzet noktasının yer aldığı rehberin ödül gecesinde 5, 4 ve 3 İnci alan mekanlara ödülleri takdim edildi. Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’yle ilgili “Her geçen yıl yeni kentler, yeni restoranlar ve lezzet noktalarının katılmasıyla büyüyecek olan rehberimizin yeme-içme dünyasındaki eğilimleri yansıtacağını, sektöre katkısının olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Karaca Grup İcra Kurulu üyesi Galip Bağcı’da yaptığı konuşmada bu denli değerli bir çalışmada Hürriyet ile iş birliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Geçen sene başlayan iş birliğimiz bu yıl devam etti ve gelecek yıl da birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Rehberin simgesinin ise Karaca’nın incisi olması bizim için ayrı bir gurur” dedi.

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