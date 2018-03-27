İmzalar şeker çuvallarında teslim edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİmzalar şeker çuvallarında teslim edildi
GeriEkonomi İmzalar şeker çuvallarında teslim edildi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
ANKARA
27.03.2018 - 17:41, Son Güncelleme:

İmzalar şeker çuvallarında teslim edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İmzalar şeker çuvallarında teslim edildi

ŞEKER-İŞ Sendikası, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için Türkiye genelinde toplanan 1 milyon 690 bin imzayı hükümete iletmesi için şeker çuvallarında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a teslim etti.

İşçiler çuvalları adeta bir kale gibi dizerek, “Şeker vatandır, satılamaz”, “Vur vur inlesin Cargill dinlesin” ve “Şekere uzanan eller kırılsın” sloganları attılar. Şeker işçileri, “Her fabrika bir kaledir”, “Go Home Cargill”, “Şekeri satanı biz de satarız” yazılı dövizlerde taşıdılar.

Sendikacılık hayatı boyunca böyle bir imza sayısı anımsamadığını belirten Atalay, şöyle konuştu:

PARASI OLAN 10 LİRAYA TATLI YEMİYOR

“Bu fabrikalar çalışmazsa zehirlenmeye devam edeceğiz. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) lobisi dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de güçlü. Bu özelleştirme sürecinde kar eden 5 fabrikayı, NBŞ lobisi almak için el altından müracaat ederse hiç şaşırmayın. NBŞ kotasının yüzde 5’e indirilmesi memnuniyet verici ama bu kararla ilgili NBŞ lobisinin sesi çıkmıyor. Yine bir oyun var işin içinde. Özellikle glikozlu ürünü kota kapsamının dışına çıkartmaya gayret ediyorlar. İnsanlar, zehirlenmeye devam ediyor. Bunun bedelini işçi, çiftçi, yoksul ödüyor çünkü parası olan 10 liraya tatlı yemiyor. NBŞ lobisinin benim ülkemden defolup gitmesini istiyorum.”

ÖZBEKİSTAN’A FABRİKA YAPINCA BAŞLADI

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök ise şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle bünyelerindeki makine fabrikalarının da olumsuz etkileneceğini belirterek, “Yüzde 85 ve 90’ı Türk mühendis ve işçilerinin katkısıyla Özbekistan’a sıfırdan şeker fabrikası kurma yeterliliğine sahip bu fabrikalarımız da özelleştirmeyle atıl duruma gelecektir. Ne zaman biz Özbekistan’a anahtar teslim şeker fabrikası yaptık, Türkiye’de şeker fabrikalarıyla ilgili operasyon başlatılmıştır” dedi.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İmzalar şeker çuvallarında teslim edildi

500 bin koyun ve 250 bin düve için imzalar atıldı

Elindeki malzemelerle arazi aracı yaptı

Çiftçilere koyun ve düve desteğinde imzalar atıldı! 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı