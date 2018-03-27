İmzalar şeker çuvallarında teslim edildi
ŞEKER-İŞ Sendikası, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için Türkiye genelinde toplanan 1 milyon 690 bin imzayı hükümete iletmesi için şeker çuvallarında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a teslim etti.
İşçiler çuvalları adeta bir kale gibi dizerek, “Şeker vatandır, satılamaz”, “Vur vur inlesin Cargill dinlesin” ve “Şekere uzanan eller kırılsın” sloganları attılar. Şeker işçileri, “Her fabrika bir kaledir”, “Go Home Cargill”, “Şekeri satanı biz de satarız” yazılı dövizlerde taşıdılar.
Sendikacılık hayatı boyunca böyle bir imza sayısı anımsamadığını belirten Atalay, şöyle konuştu:
PARASI OLAN 10 LİRAYA TATLI YEMİYOR
“Bu fabrikalar çalışmazsa zehirlenmeye devam edeceğiz. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) lobisi dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de güçlü. Bu özelleştirme sürecinde kar eden 5 fabrikayı, NBŞ lobisi almak için el altından müracaat ederse hiç şaşırmayın. NBŞ kotasının yüzde 5’e indirilmesi memnuniyet verici ama bu kararla ilgili NBŞ lobisinin sesi çıkmıyor. Yine bir oyun var işin içinde. Özellikle glikozlu ürünü kota kapsamının dışına çıkartmaya gayret ediyorlar. İnsanlar, zehirlenmeye devam ediyor. Bunun bedelini işçi, çiftçi, yoksul ödüyor çünkü parası olan 10 liraya tatlı yemiyor. NBŞ lobisinin benim ülkemden defolup gitmesini istiyorum.”
ÖZBEKİSTAN’A FABRİKA YAPINCA BAŞLADI
Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök ise şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle bünyelerindeki makine fabrikalarının da olumsuz etkileneceğini belirterek, “Yüzde 85 ve 90’ı Türk mühendis ve işçilerinin katkısıyla Özbekistan’a sıfırdan şeker fabrikası kurma yeterliliğine sahip bu fabrikalarımız da özelleştirmeyle atıl duruma gelecektir. Ne zaman biz Özbekistan’a anahtar teslim şeker fabrikası yaptık, Türkiye’de şeker fabrikalarıyla ilgili operasyon başlatılmıştır” dedi.
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