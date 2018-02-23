İmzalar bir milyona yaklaştı

Şeker-İş Sendikası yetkilileri, pancarın ekildiği 64 ilde çifti, besici, nakliyeci birlikleri başta olmak üzere sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katılımıyla “Şeker fabrikaları satılmasın” imza kampanyasına katılımın çığ gibi arttığına dikkat çekti. Sendika genel merkezinin bulunduğu Ankara Karanfil Sokak’ta da vatandaşlar gün boyunca T.C kimlik numaralarını da yazarak imza attılar.

ÜÇLÜ MODEL OLSUN

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, AB ve ABD’de şeker çiftçi kooperatiflerinin ve çalışanlarının içinde yer aldığı yönetim modellerinin ağırlıkta olduğuna dikkat çekti. Gök, hükümete sunmaya hazırlandıkları modeli şöyle anlattı:

“Dünyada ağırlıklı olarak kooperatif tabanlı şirketlerin yönetimleri profesyonellere bırakılmıştır. Yönetim Kurulları deneyimli meslek profesyonellerinden oluşmaktadır. Şirketlerin bünyesinde; ilgili sivil toplum kuruluşları, işçi temsilcisi, ticari birlik temsilcilerinin de yer aldığı Denetim Kurulları bulunmaktadır. Bütçe, finans, planlama gibi önemli konularda denetim kurulunun onayı gerekmektedir. (Sudzucker örneği; 20 kişiden oluşur, bunlardan 10’u hissedarlar tarafından 10’u çalışanlar tarafından seçilir.)

Denetim Kurulu’nun altında kendi üyeleri arasından seçilen; Yönetim Komitesi(4 üye); Gözetim Komitesi(6 üye), Tarım Komitesi (6 üye), Sosyal Komite (6 üye) ve Basın Komitesi (4 üye) oluşturulur. Diğer komitelerin her biri 6 üyeden oluşur ve bu üyelerden 10’u hissedarlar, 10’u çalışanlar tarafından seçilir.”