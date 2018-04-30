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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.04.2018 - 16:11, Son Güncelleme:

İmzalar atıldı! Toplam 660 araç hizmet verecek

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İmzalar atıldı! Toplam 660 araç hizmet verecek

İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, havalimanının operasyona başlamasıyla sunulacak taksi hizmeti için İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaştı. Yüksek hizmet standartlarına sahip sözleşmeye göre İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk etapta 660 adet taksi hizmet verecek

İstanbul Yeni Havalimanı’nı yolcu deneyimi konusunda “dünyanın en önemli havalimanı” haline getirmeyi hedefleyen İGA, taksi hizmeti için İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaşma imzaladı. Sözleşme ile birlikte yeni bir taksi hizmeti sunmak için pek çok yeni standart belirlendi. Anlaşma çerçevesince ortak karara bağlanan yeni standartlar, sıklıkla denetlenecek ve yolculara en iyi hizmetin verilmesi konusu üzerinde titizlikle durulacak.

 İGA ve İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi arasında imzalanan anlaşma hakkında bilgi veren İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nın teknoloji odaklı bir havalimanı olduğuna dikkat çekerek yolcu konforunu artırmak için sürekli çalıştıklarını söyledi. Samsunlui şöyle konuştu:

 "Yolcu deneyimi konusunda ilkleri ve enleri barındıracak havalimanımızda yer alacak taksi hizmeti için titiz bir çalışma yürüttük ve taksicilik anlayışına yeni standartlar getirecek anlaşmamızı imzaladık.Teknolojinin, lüksün ve kalitenin bir araya gelmesi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışacak taksilerden, tüm yolcularımızın memnun kalacağını düşünüyoruz.

İlk etapta 660 olan taksi sayısı, havalimanının kapasitesi geliştikçe artabilecek. Belirlediğimiz standartlar ise her zaman gelişime açık olacak. Havalimanında hizmet verecek taksiler kullanılmaya başlandıktan sonra İstanbul’un genelinde de taksi hizmetinin gelişeceğini düşünüyorum.

Her yolcunun havalimanına gelirken ya da havalimanından ayrılırken yaşadığı deneyimi yolculuğun önemli parçalarından biri olarak görüyoruz. Bunun için Yeni Havalimanına yakışan bir ulaşım hizmeti noktasında düzenlemeye gidiyoruz."

 İGA ile İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi arasında imzalanan anlaşmada şoförlerin denetimine yönelik kapsamlı maddeler yer alıyor. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olacak havalimanında görev alacak şoförlere, katılacakları İngilizce kurslarından alacakları A1 sertifikasını İGA’ya sunma zorunluluğu getiriliyor.

Şoförler, aldıkları bu yabancı dil sertifikalarını belirlenen dönemlerde yenilemek zorunda olacak. Anlaşma gereği İstanbul Yeni Havalimanı’nda hizmet verecek araçlar, lüks, hafif ticari ve sedan tipi araçlardan oluşacak. Havalimanında hizmet verecek taksiler için konsept çalışmaları ise devam ediyor.

 Yeni Havalimanı’nda yer alacak taksilerin teknolojik açıdan da belirli standartlarda olması koşulu da aranacak. Araç içinde yer alacak bilgilendirme ekranları, yolcuları yolcuklarıyla ilgili anlık olarak bilgilendirecek. Standart olarak her takside yer alacak bu ekranlarda şoför bilgisi, yol güzergahı, trafik bilgisi ve daha pek çok konuya ilişkin bilgi sağlanacak. Havalimanı ulaşımında taksi tercih eden yolcular, lüks araçların tamamında, diğer araçların ise önemli bir kısmında, kredi kartı pos cihazı kullanabilecek.

 Sözleşmeyle birlikte terminal çıkış kapılarında taksi yönlendirmesi yapan personele de düzenleme gelecek. Yeni uygulamaya göre mevcut durumdaki kâhya düzeninden çıkarılarak onun yerine akıcı düzeyde İngilizce konuşabilen ve nezaket kurallarına dikkat etmeyi önemseyen personelin görevlendirilmesi sağlanacak.

Tüm şoförler, belirlenen standart çerçevesinde kılık kıyafet düzenlemesine ve genel bir puantaj sistemine tabi olacak. Taksi şoförleri, belli bir puanın altına düştüğünde, belirlenecek süre çerçevesinde Havalimanı durağında çalışma iznini kaybedecek.

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