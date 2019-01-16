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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.01.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

İmzalar atıldı! Böyle patlatıyorlar...

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İmzalar atıldı! Böyle patlatıyorlar...

Dev binaların hızlı şekilde yıkımında patlatma yapan Mehmet Güler, Ürdün'deki 9 metre çapında ve 45 metre yüksekliğindeki 75 siloluk yapının yerli bir edilmesini sağlayarak yeni bir başarıya imza attı.

Türkiye'de, çok sayıda projede yaptığı patlatmalarla tanınan Mehmet Güler, Ürdün'ün Akabe kentindeki 9 metre çapında ve 45 metre yüksekliğindeki 75 silodan oluşan dev yapının yerli bir edilmesini sağlayarak yeni bir başarıya imza attı.

İşlevi tamamlanan dev binaların hızlı şekilde yıkımı, altyapı projelerinde temel açmak ve maden ocakları için dinamit kullanarak patlatma yapan Mehmet Güler, dünya genelinde ilgi gören dev yapı yıkım işlerine bir yenisini daha ekledi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde, 2015 yılında 40 metre yüksekliğindeki 64 silo ve 55 metre yüksekliğindeki un fabrikasından oluşan dev yapıyı patlatarak uluslararası belgesellere konu olan Güler ve ekibi, Ürdün'ün Akabe kentinde de 9 metre çapında ve 45 metre yüksekliğindeki 75 siloyu patlatma işini üstlendi.

İmzalar atıldı Böyle patlatıyorlar...

Dev yapıyı patlatmak için Ürdün'deki işverenin temin ettiği 1 ton patlayıcıyı kullanan Güler, ilk denemeyi 9 Ocak'ta yaptı. Patlayıcı maddelerin gücünün yeterli basıncı sağlamaması nedeniyle Ürdün ordusundan temin edilen 260 kilogram patlayıcıyla 14 Ocak'ta ikinci denemeyi yapan Güler, binayı yerle bir ederek başarı sağladı.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada dev siloları iki seferde patlatmanın da büyük bir başarı olduğunu söyledi.  Uluslararası arenada patlatmanın büyük yankı bulduğunu kaydeden Güler, "Yaptığımız işin riskinin ve büyüklüğünün farkındaydık. Böyle büyük bir patlatmayı başarıyla tamamladığımız için çok mutluyuz. Bu patlatma bizim gelecekte yapacağımız işlere de referans olacaktır." dedi.

Güler, Akabe'deki yapının yıkılması için kullanılan toplam 1 ton 260 kilogramlık patlayıcının, bir yapının yıkımı için kullanılan en yüksek patlayıcı miktarı olduğunu da belirtti.

İmzalar atıldı Böyle patlatıyorlar...

Doğal gaz boru hattı yapımı için 2012 yılında Konya'da bin 800 metre uzunluğundaki hattı patlatarak "dünyanın en uzun patlatması" rekorunu kıran Güler, Osmangazi Köprüsü'nün ayakları için de denizin 26 metre altında patlatma yaparak bu alanda literatüre girmişti.

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