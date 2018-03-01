İmza bulutu

DİJİTAL dönüşüm her alanda yaşanıyor. Özellikle şirketlerin dijital dönüşümde atacakları her adım, hem zaman hem de maddi tasarruf sağlıyor. Bunun için en önemli konulardan biri elektronik imza (e-imza). Bu alanda yeni nesil bir çözüm sunmak isteyen Erhan Tahminciler, Leafinbox adında bir startup kurdu. Şirketlerin internet üzerinden bulut teknolojisiyle kullanabildiği bir e-imza platformu sunan Leafinbox, abonelik modeliyle dikkat çekiyor.

Leafinbox ile kağıtlar ile yapılan işlemleri dijitale taşıyarak tüm sürecin yönetilmesini sağladıklarını belirten Tahminciler, “Bunu imza süreçlerinin yönetilebileceği ve tüm belgelere yasal olarak güvenli elektronik imza veya mobil imza atabileceğiniz bir platform ile gerçekleştiriyoruz. Üstelik bu işlemleri yaparken hem operasyonel süreçleri hızlandırıyor hem de 5070 sayılı e-imza kanununa uygun güvenli elektronik imza ile çalışarak, belgelerin resmi geçerliliği olacak şekilde imzalanmasını da olanak veriyoruz. Leafinbox ile MacOS, Windows ve Linux işletim sistemlerinde ve tüm browserlar ile e-imza atılabiliyor” dedi.

4 DİL DESTEKLİYOR

Bulut teknolojisinin yanı sıra hizmet almak isteyen şirketlerin kendi sunucularına da kurulum yaptıklarını anlatan Tahminciler, 10 e-İmza’ya kadar 100 megabyte’lık disk alanını ücretsiz olarak sunduklarını ve daha büyük kapasiteye sahip olan paketlerin ise aylık 9 dolardan başladığını aktardı. Tahminciler, şunları söyledi: “Leafinbox’ın içerisinde yer alan ve milli olarak geliştirdiğimiz e-imza uygulama programlama ara birimi (API) ile Avrupa ülkelerinin de verdiği çipli kimlik kartları ve yine o ülkenin geçerli yasal zaman damgası ile tüm Avrupa’da yasal imzalar atılabiliyor. Bu yüzden platformumuz Türkçe ve İngilizce’nin dışında Rusça ve İspanyolca dil desteği içeriyor. Kısacası, Leafinbox kurum içerisinde veya iş ortakları ile imzalanacak, ıslak imza gerektiren tüm belgelerin imzalanmasında kullanılabilir.”

7 BİNDEN FAZLA İMZA ATILDI

Leafinbox’ın şu anda toplam 11 şirketteki 172 kullanıcıya hizmet verdiğini söyleyen Tahminciler, geçen 6 ay boyunca platform üzerinden 7 binden fazla e-imza ve onay süreci işletildi.

Gelecekteki planlarına değinen Tahminciler, “Aktif kaynağımızın yüzde 90’ını Türkiye’ye harcıyoruz. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Türkiye’de Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS) ile entegrasyonumuzu tamamlayıp müşterilerimizin e-imzalı evraklarını KEP üzerinden diğer şirket ve kurumlara gönderebilmelerini sağlayacağız. Yerel pazarda daha fazla şirketin/kobinin dijitalleşmesini sağladıktan sonra başta Avrupa olmak üzere Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi e-imza yasalarının olduğu ülkelerde operasyon başlatmak istiyoruz” diye konuştu.

WORKUP PROGRAMINDA YER ALIYOR

LEAFINBOX’ın Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nda yer aldığını dile getiren Tahminciler, “Workup startup’ımızı geliştirme konusunda A’dan Z’ye her alanda büyük destekler veriyor. Kendi alanlarında çok tecrübeli ve kalifiye mentorlardan aldığımız eğitimler çok değerli. Programda sürekli yeni şeyler öğreniyor ve bu öğrendiklerinizi hızlı bir şekilde potansiyel ya da yeni müşterilerde denememiz Leafinbox’ın ilerlemesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda Workup programının ana destekçisinin İş Bankası olması önümüzdeki dönemde bize İş Bankası ve iştirakleri ile işbirlikleri oluşturma imkanı da sağlayabilecek” dedi.