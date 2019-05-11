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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.05.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

"İmpertex kumaş" ithalatının dağıtımı için talep alınacak

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"İmpertex kumaş" ithalatının dağıtımı için talep alınacak

Sanayicilerin üretimde kullandığı "impertex kumaş" ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı için talep alınacak.

Sanayicilerin üretimde kullandığı "impertex kumaş" ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı için talep toplanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "30 milyon metrekareye kadar sanayicilerin üretimde kullandığı 'impertex kumaş' ithalatında gümrük vergisi alınmaması" düzenlemesi doğrultusunda açılan tarife kontenjanlarının dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için sanayicilerin 15 iş günü içerisinde Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak karşılanması esas olacak. Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim faaliyeti, miktarı ve kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek.

İthalat için yıl sonuna kadar geçerli olacak ithal lisansı düzenlenecek. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemeyecek. "İmpertex kumaş" su itici ve kaplama kumaş özelliğine sahip yüzde 100 polyesterden üretiliyor, çanta, ayakkabı, aksesuar ve döşemelik yüzeylerin yapımında kullanılabiliyor.

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