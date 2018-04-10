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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.04.2018 - 07:45, Son Güncelleme:

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu yayınlandı

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IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu yayınlandı

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun analitik bölümlerini yayınladı. Raporda, imalat sektörüne odaklanmak yerine tüm sektörleri kapsayıcı politikalar uygulanmasının daha iyi sonuçlar vereceği kaydedildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmiş ülkelere göçmenlik politikalarını, demografik şartlar nedeniyle düşen emek arzını destekleyecek şekilde ayarlamaları tavsiyesinde bulundu.

IMF-Dünya Bankası Toplantıları öncesinde hazırlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun analitik bölümlerini yayımlandı.

"Gelişmiş Ülkelerde İş Gücüne Katılım: Dinamikler ve Beklentiler" başlıklı bölümde, iş gücüne katılım oranlarının yaş gruplarına göre ilginç farklılıklar gösterdiği vurgulandı.

İş gücüne katılım oranının özellikle yaşlı çalışanlar ile 25-54 yaş grubundaki kadınlarda artarken 25-54 yaş grubundaki erkeklerde ise azaldığına işaret edildi. Erişkin erkeklerin çalışma oranındaki düşüşte 2007-2008 yıllarında yaşanan küresel finansal krizin önemli rol oynadığı tespitine yer verilen raporda, teknolojik gelişmelerin de son iş gücüne katılım oranlarını negatif etkilediği bildirildi.

Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerin demografik yapısının iş gücüne katılımı etkileyen en önemli faktör olduğunun altı çizilen raporda, göçmenlik politikalarının emek arzını destekleyecek şekilde ayarlanması gerektiğine işaret edildi.

"SADECE İMALAT SEKTÖRÜNE ODAKLANILMAMALI"

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun "İmalat istihdamı: Verimlilik ve eşitsizliğe etkileri" başlıklı analitik bölümünde ise imalat sektöründeki iş imkanlarının azalmasına değinildi.

Politika yapıcıların, görece düşük eğitimli ve az yetenekli işçiler için iyi maaşlı iş imkanlarının kaynağı olarak görülen imalat sektörünü desteklemeye ilişkin adımlarının sorgulandığı raporda, verilerin, imalat sektörünün verimlilik ve eşit gelir dağılımına katkı sağladığına yönelik görüşleri desteklemediği belirtildi.

Raporda, tek bir sektöre odaklanmak yerine tüm sektörleri kapsayıcı politikalar uygulanmasının daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayacağı tavsiyesine yer verildi.

IMF, "Verimlilik Artışı Küresel Bir Ekonomide Paylaşılır mı?" başlıklı alt raporda, bilgi ve teknolojilerin ülkeler arasında paylaşılmasının küresel ekonomiyi desteklediğine işaret etti.

Raporda, sadece birkaç büyük gelişmiş ülkenin ileri teknolojiye sahip olmasının dünya için olumsuz olduğunun geçmişte görüldüğü vurgulandı.

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