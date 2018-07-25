IMF'den Venezuela için enflasyon tahmini: Yüzde 1 milyon
IMF, Venezuela'da enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 1 milyona ulaşmasını bekliyor.
ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), Venezuela ekonomisinin, 2014 yılında petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle başlayan kriz nedeniyle çökmeye devam ettiğini belirtti.
IMF Batı Yarımküresi Müdürü Alehandro Werner, "Almanya'da 1923'te ya da 2000'lerin sonunda Zimbabve'de yaşanan durumun benzerini 2018'in sonuna kadar Venezuela'da yaşanmasını, enflasyonun yüzde 1 milyona yükselmesini bekliyoruz" dedi.
Venezuela hükümeti ülkedeki enflasyon miktarını açıklamaktan vazgeçmişti.
VENEZUELA'DAKİ EKONOMİK KRİZ
Dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervine sahip Venezuela'da son yıllardır ekonomik göstergeler kötüye gidiyor.
Hugo Chavez'den sonra iktidara gelen Nicolas Maduro muhafazakar muhalefet ve dış güçler tarafından başlatılmış bir ekonomik savaşın mağduru olduğunu iddia ediyor. Ülkede gıda ve ilaç kıtlığı yaşanıyor.
Ülkede en son 15 lira değerinde olan 200 bin bolivarlık banknot basıltı. 2010 yılında 8 bolivar 1 dolara denk geliyordu.
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