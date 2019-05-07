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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.05.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

IMF'den "Ürdün'ün gelir vergisi yeniden düzenlenmeli" açıklaması

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IMF'den "Ürdün'ün gelir vergisi yeniden düzenlenmeli" açıklaması

Ürdün'ün ekonomik durumuna ilişkin ikinci gözden geçirmeyi yapan IMF, gelir vergisinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, Ürdün hükümetine yeni bir gelir vergisi düzenlemesi çağrısında bulunularak, 2018'de kabul edilmesiyle gösterilere neden olan tartışmalı vergiyi yeniden gündeme getirdi. 

Ürdün'ü gelir vergisini yeniden düzenlemesi konusunda teşvik eden IMF, bunun ülkenin mali politikasına adalet ve istikrar getireceğini ifade etti. 
IMF, iş masraflarını düşürmek için yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, yatırım olanaklarının artırılması yoluyla yeni istihdam alanlarının oluşturulması gerektiğine dikkati çekti. 

Ürdün'ün kademeli ve sürekli mali bir kriz içerisinde bulunmasını "kritik" olarak nitelendiren IMF, sağlık, eğitim ve sosyal harcamalarda kullanılmak üzere gelir vergisinin yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi. 

IMF ayrıca Suriye kaynaklı mülteci krizini aşması için Ürdün'ün büyük bir yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı. 

Ürdün'e IMF'nin ikinci gözden geçirmesi sonucunda 166 milyon dolarlık bir kredi sağlanırken, üç yıllık programda toplam borcun 309 milyon dolara ulaşması bekleniyor. 

Ürdün ile IMF arasında yürütülen program, kredi karşılığında ülkenin mali düzenlemeler yoluyla kamu borcunu azaltması ve yapısal düzenlemelere gitmesini hedefliyor. 

TARTIŞMALI GELİR VERGİSİ YASASI

Ürdün'de 2018 yılı boyunca gösterilere neden olan tartışmalı gelir vergisi yasası IMF'nin isteğiyle yasalaşma safhasında gösteriler nedeniyle geri çekilmişti. 
Ülkede gösteriler nedeniyle hükümetin değişmesinin ardından yeniden düzenlenerek Aralık 2018'de kabul edilen gelir vergisi yasası, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmişti. 

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