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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

IMF'den Türkiye'ye mali konsolidasyon önerisi

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IMF'den Türkiye'ye mali konsolidasyon önerisi

Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınladığı raporda, Türkiye’nin daha güçlü mali konsolidasyona, ücret ödemelerindeki artışların sınırlanması, ihtiyari yatırım teşviklerinin azaltılması ve hedef koyulmamış mali transferlerin rasyonelleştirilmesi suretiyle ulaşabileceğini bildirdi.

IMF, her yıl IMF-Dünya Bankası toplantıları öncesinde hazırlanan Mali Gözetim raporunun ana bölümünü "Kötü gün için tasarruf" başlığıyla yayınladı.

Güçlü ve geniş tabanlı küresel büyümenin mali tamponların onarılması ve kamu dengelerinin iyileştirilmesi için önemli bir fırsat sunduğuna işaret edilen raporda, buna karşın küresel borçlanmanın rekor seviyelerde seyretmeye devam ettiği kaydedildi. 

Küresel borcun, 2016 itibarıyla küresel ekonominin yüzde 225’ine yükseldiği vurgulanan raporda, “Yüksek kamu borçları ve açıkları endişe kaynağı. Yüksek kamu borcuna sahip ülkeler küresel finansal şartlarda yaşanabilecek ani bir sıkılaşmaya karşı kırılganlar” değerlendirmesine yer verildi. 

Mali tamponların güçlendirilmesi için kararlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizen IMF ekonomistleri, küresel büyümedeki konjonktürel ivmeden tam anlamıyla yararlanılması çağrısında bulundu. 

Raporda, bazı ülkelere mali iyileştirmelere hız vermeleri önerisinde bulunulurken,Türkiye’nin daha güçlü mali konsolidasyona, ücret ödemelerindeki artışların sınırlanması, ihtiyari yatırım teşviklerinin azaltılması ve hedef koyulmamış mali transferlerin rasyonelleştirilmesi suretiyle ulaşabileceğine vurgu yapıldı. 
Raporda ayrıca, daha güçlü bir mali konsolidasyonun, Merkez Bankası ve para politikası üzerindeki aşırı baskıyı azaltmaya yardımcı olacağı ve yatırımcı güvenini yükselteceği savunuldu. 

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