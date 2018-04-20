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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.04.2018 - 09:15, Son Güncelleme:

IMF'den 'Ticaret Savaşları' uyarısı

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IMF'den 'Ticaret Savaşları' uyarısı

IMF Başkanı Christine Lagarde'ın IMF-Dünya Bankası 2018 Bahar Toplantıları kapsamında hazırladığı "Küresel Politika Ajandası", "Fırsat Penceresi Hala Açık" başlığıyla yayımlandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, yükselen ticaret çatışmaları ve finansal volatilitenin küresel büyüme için risk teşkil ettiğini belirterek, "Geniş tabanlı büyümenin arkasındaki ivme, küresel ticaret ve yatırımlardaki artışın yardımıyla güçlenmeye devam ediyor. Ticaret çatışmalarını tırmandırmak, bu ivmeyi tehdit edebilir." ifadelerini kullandı.

Lagarde'ın IMF-Dünya Bankası 2018 Bahar Toplantıları kapsamında hazırladığı "Küresel Politika Ajandası", "Fırsat Penceresi Hala Açık" başlığıyla yayımlandı.

Dünya ekonomisinin güçlenmeye devam ederken, aşağı yönlü risklerin yükseldiğine işaret eden Lagarde, şunları kaydetti:

"Geniş tabanlı büyümenin arkasındaki ivme, küresel ticaret ve yatırımlardaki artışın yardımıyla güçlenmeye devam ediyor. Ticaret çatışmalarını tırmandırmak, bu ivmeyi tehdit edebilir. Cari açığı yüksek bazı ülkelerdeki konjonktür yanlısı mali politikalar ve diğerlerinde süregelen yüksek cari fazlalar, küresel dengesizlikleri muhtemelen artıracaktır. Bu orta vadede risk teşkil ediyor."

Lagarde, gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus ve zayıf reformların potansiyel büyümeyi düşürdüğüne, yapısal zorlukların yükselen ve gelişen ekonomilerin gelişmiş ülkelerle gelir farkını kapatmasını geciktirdiğine dikkati çekti.

"KÜRESEL EKONOMİYİ ENGEBELİ BİR YOL BEKLİYOR"

Christine Lagarde, son dönemde finansal piyasaların gösterdiği üzere küresel ekonomiyi "engebeli bir yolun beklediğini", bu süreçte özellikle yüksek borcu bulunan ve mali manevra alanı dar ülkelerin en fazla zararı göreceğini vurguladı.

Lagarde, bu öngörüleri ışığında politika yapıcılara fırsat penceresi hala açıkken finansal sektörün direncini artırmaları, politika alanı yaratmaları ve gerekli yapısal reformları hayata geçirmeleri çağrısında bulundu. 

Ülkelerin ticaret alanında birbirleriyle çatışmak yerine iş birliğiyle açık ve kurallara uygun uluslararası bir ticaret sistemi oluşturması gerektiğini vurgulayan Lagarde, IMF’nin, ticaret bariyerlerinin kaldırılmasını teşvik etmeye devam edeceğini kaydetti.

Lagarde'ın ülke ismi vermeden yaptığı değerlendirmeler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve Almanya'nın cari fazlasına eleştiri şeklinde yorumlandı.

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