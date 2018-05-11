IMF'den Arjantin açıklaması
IMF Başkanı Christine Lagarde: Bakan Dujovne ve Ben, bu müzakerelerin hızlı bir şekilde sonuç alması hedefini paylaşıyoruz
IMF Başkanı Christine Lagarde, Arjantin ile ilgili açıklamada bulundu.
Lagarde, Arjantin'e IMF destekli bir program sağlanması için görüşmeler yapılması amacıyla bir IMF heyeti görevlendirdiğini söyledi.
Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ile Washington'da görüşen Lagarde, "Bakan Dujovne ve Ben, bu müzakerelerin hızlı bir şekilde sonuç alması hedefini paylaşıyoruz" dedi.
Lagarde, IMF'nin Arjantin hükümetine yardımcı olmayı sürdürmeye hazır olduğunu da vurguladı.
Bir dönem kreditörlerini akbabaya benzeterek suçlayan Arjantin, yüzde 40'a çıkan faizler ve yerel para biriminde devam eden sert satışlarla darboğaza giren ekonomisiyle Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kapısını çalmıştı.
Arjantin Merkez Bankası, geçen hafta, Arjantin pesosundaki değer kaybının önüne geçmek için art arda faiz artırıma gitmiş ve faiz oranı yüzde 40'a çıkmıştı.
Arjantin, 2001 krizinden sonra ülkenin geçtiği zor süreçte tahvilleri ucuza alan ve borcun yeniden yapılandırma çabalarına da yanaşmayan fonları akbabalar olarak tasvir etmişti.
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