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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
15.04.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

IMF ve Dünya Bankası'ndan kripto para birimi

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IMF ve Dünya Bankası'ndan kripto para birimi

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, kripto para birimleri ve altında yatan blockchain teknolojisini araştırma amacıyla kripto para benzeri bir kripto para birimini piyasaya sürdü.

The Financial Times'ın haberinde IMF ve Dünya Bankasının Learning Coin (Öğrenme Coin’i) adıyla piyasaya sürdüğü kripto para biriminin gerçek bir değeri olmadığı ve kurumların söz konusu teknolojileri daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir araç olarak geliştirildiği belirtildi. Learning Coin'i araştırmalar kapsamında yalnızca IMF ve Dünya Bankasının kullanılacağı duyurulan söz konusu habere göre IMF'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

Kripto para varlıkları ve dağıtılmış defter teknolojisi ve bu teknolojileri saran bilgi sistemleri hızla gelişiyor. Bu durum da, merkez bankaları, yasa düzenleyiciler ve finansal kurumlarla milletvekilleri, ekonomistler ve teknoloji arasında bir bilgi uçurumu oluşmasına yol açıyor.

Haberde Learning Coin için ayrıca bir mobil uygulama oluşturulacağı ve söz konusu teknolojilerle ilgili araştırma, video, sunum ve blog yazılarının bu uygulamada saklanacağını belirtilirken, IMF ve Dünya Bankası çalışanlarının aldıkları eğitimdeki başarıları için Learning Coin kazanacakları vurgulandı. FT haberinde ayrıca, testin tamamlanmasıyla IMF'in kara para aklama eylemleriyle mücadele etmek ve bankacılık işlemlerindeki şeffaflığı artırmak için akıllı sözleşme ve blockchain sistemi kurabileceğini öne sürüldü.

IMF ve blockchain teknolojisine ilişkin medyada yer alan haberler kapsamında, IMF Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta yaptığı açıklamada kripto para birimlerinin finansal piyasaları sarstığını söylemiş ve söz konusu teknoloji için daha fazla yaptırım uygulanması çağrısı yapmıştı.

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