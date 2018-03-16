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IMF Türkiye büyüme tahmini

DHA
16.03.2018 - 10:42 | Son Güncelleme:

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye için 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerini, geçen Ekim ayındaki öngörüyü 0.8 puan artırarak yüzde 4.3 düzeyine çıkardı.

IMF’nin 19-20 Mart’ta yapılacak olan G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı için hazırlanan raporda ayrıca Türkiye’nin borç oranlarındaki artışa karşı önlem alınabileceğine dikkat çekildi.

 

Etiketler: türkiye büyüme rakamları , türkiye büyüme tahmini , ımf türkiye
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