IMF Türkiye büyüme tahmini

IMF’nin 19-20 Mart’ta yapılacak olan G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı için hazırlanan raporda ayrıca Türkiye’nin borç oranlarındaki artışa karşı önlem alınabileceğine dikkat çekildi.
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