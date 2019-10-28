IMF: Trump büyümeyi güçlendirmek için vergi reformlarını kullandı
Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni Başkanı Kristalina Georgieva, mevcut ABD yönetiminin uyguladığı vergi politikalarının ekonomik büyümeyi hızlandırdığını söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni Başkanı Kristalina Georgieva, Axiosa verdiği röportajda, Buradaki liderliği takdir etmek gerekir, ABD şu an en iyi performans gösteren ülkelerden biri ve bunu da büyümeyi güçlendirmek için vergi reformları kullanarak gösterdiği cesarete borçlu, dedi.
ABDdeki seçim öncesi oluşan politik anlaşmazlıklara da değinen Georgieva, Amerikalılarının oldukça faydacı olduklarını ve asla sıradan bir sosyalizm düzenini tercih etmeyeceklerini söyledi.
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