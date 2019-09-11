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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
11.09.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

IMF/Thomsen: Almanya kamu yatırımlarını artırmalı

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IMF/Thomsen: Almanya kamu yatırımlarını artırmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Almanya’nın kamu yatırımlarını artırması gerektiği uyarısı yaparken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümet olarak denk bütçe politikasına bağlı olduklarının altını çizdi.

Almanya’nın kamu yatırımlarını artırmak için "bir ekonomik şok yaşanmasını beklememesi" gerektiği uyarısı yapan Thomsen, kamu yatırımlarının artırılmasının Almanya’nın karşı karşıya olduğu yapısal zorlukların düzeltilmesi için şu anda en iyi yol olduğunu vurguladı.

"Almanya’nın borç düzeyi iyi ve yapısal tedbirlerin alınmasını sınırlar bir noktada değil" diyen Thomsen, Almanya’nın mali teşviklere de gereksinimi olmadığını vurguladı ve "Ancak, bu Almanya’yı mantıklı uzun vadeli projeler izlemekten alı koymamalı" diye konuştu.

Almanya Vergi Mükellefleri Federasyonu tarafından organize edilen bir etkinlikte konuşan Merkel, "Federal hükümet olarak, güçlü bir bütçe politikası için sorumluğu ciddiye alıyoruz. Size denk bütçe hedefine bağlı olduğumuzun güvencesini verebilirim" dedi.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da Salı günü yaptığı açıklamada, büyümede ciddi bir yavaşlama yaşanması karşısında ekonomiye "milyarlarca euro" pompalamaya hazır olduklarını vurguladı.

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