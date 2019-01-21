IMF küresel büyüme tahminini düşürdü
IMF küresel ekonomik büyüme beklentisini 2019 yılı için yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e düşürdü.
ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), küresel büyüme tahminlerini aşağı çekti. IMF küresel ekonomik büyüme beklentisini 2019 yılı için yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e düşürdü.
Kuruluş, küresel büyüme beklentisini 2020 için yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya çekti. IMF, Euro Bölgesi ekonomik büyüme beklentisini 2019 yılı için yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya indirirken, ABD tahminini 2019 yılı için yüzde 2,5'te bıraktı.
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