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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.04.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

IMF Direktörü'nden küresel büyüme açıklaması

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IMF Direktörü'nden küresel büyüme açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, dünyanın Çine ihtiyacı olduğunu ve küresel ekonomik büyümenin, Çinin istikrarlı gelişimi olmadan sağlanamayacağını söyledi.

Xinhua'da yer alan habere göre Christine Lagarde ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2. Bir Kuşak Bir Yol Uluslararası İşbirliği Forumu öncesi Çin başkenti Pekinde bir araya geldi. Jinping, Lagarde'ın IMF ve Çin arasındaki işbirliğini güçlendirme ve Bir Kuşak Bir Yol projesine verdiği çabaları takdir ettiğini belirtirken, Çin IMF ile olan güçlü ilişkisine değer veriyor ve iki taraf arasındaki işbirliğinin devam etmesini umuyor dedi.

Jinping, Bir Kuşak, Bir Yol projesine yönelik katılımın arttığına ve söz konusu girişimin farklı gelişim ihtiyaçları olan ülkelerin taleplerini karşıladığına dikkat çekerken, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bir Kuşak, Bir Yol işbirliğiyle ihtiyacı olan ülkelere destek olmak isteyen IMF gibi uluslararası kurumların girişimimize katılmalarını isteriz.

Görüşmede Lagarde da, söz konusu girişimin Çinin uluslararası işlerdeki liderliğini ortay koyan önemli bir manifesto olduğunu belirtirken, Çinin çok taraflı ticarette önemli bir rol oynadığını söyledi. Lagarde, dünyanın Çine ihtiyacı olduğunu ve küresel ekonomik büyümenin Çinin istikrarlı gelişimi olmadan elde edilemeyeceğini vurguladı. IMF'in Çin ile olan işbirliğine önem verdiğine dikkat çeken Lagarde, Çinin desteğinin önemsendiğini ve IMF'in Bir Kuşak Bir Yol girişimi için katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

 

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