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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

IMF bu yıl ekonomik daralma beklemiyor

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IMF bu yıl ekonomik daralma beklemiyor

Uluslararası Para Fonunun yayımladığı değerlendirme raporunda, IMF heyetinin Türkiye’ye ilişkin “Madde 4 Görüşmelerini” tamamladığı bildirildi.

Türk ekonomisinin son yıllarda güçlü bir büyüme kaydettiği ancak aynı zamanda ekonomik dengesizliklerin arttığının belirtildiği raporda, geniş makro-ekonomik ve yapısal reformların büyümeyi desteklediği, reformların zayıflamasıyla büyümenin dışarıdan sağlanan kredilere bağımlı hale geldiği ileri sürüldü.

LİRA TOPARLANDI

“Söz konusu ekonomik dengesizliklerin, geçen yıl liradaki sert değer kaybına katkıda bulunduğu” kaydedilen değerlendirme raporunda, gelişmekte olan piyasalara yönelik olumsuz duyarlılık ve olumsuz jeopolitikler gelişmelerin, Ağustos 2018’de büyük ölçüde lirada değer kaybına yol açtığı belirtildi. IMF raporunda, “Lira toparlandı ve cari dengede olağanüstü bir düzelme görüldü. Türkiye, iç ve dış risklere karşı hassas olmaya devam ediyor. Bununla birlikte güçlü, sürdürülebilir, orta vadeli büyüme için görünüm, daha fazla reform yapılmadan zorlu görünüyor” değerlendirmesine yer verildi.

POZİTİF BÜYÜME

Raporda, yapısal reformların daha sürdürülebilir büyüme için başarıyı ve ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artıracağının altı çizilerek, mevcut olumlu piyasa duyarlılığının reformları yapmak için iyi bir fırsat sağladığına işaret edildi.

Türk ekonomisinin tekrar büyümeye başladığı ve bunun teşviklerle desteklendiği belirtilen raporda, genişleyici maliye politikasının ve daha fazla olumlu piyasa duyarlılığından dolayı ekonominin yılın ilk yarısında pozitif büyüme kaydettiği vurgulandı.       

Raporda, “IMF heyeti, geçtiğimiz yılın durgunluğundan kaynaklanan olumsuz etkilere rağmen, bu yıl büyümenin pozitif olmasını (yaklaşık yüzde 0.25) bekliyor” ifadesine yer verildi.       

Piyasa baskısı azaldıkça Türk lirasının toparlandığına yer verilen raporda, güçlü turizm sezonunun ve daralan ithalatın cari dengede dikkate değer bir ilerlemeye yol açtığı belirtildi.       

TEK HANEYE DÜŞEBİLİR

Türk lirasındaki istikrarın ve olumlu baz etkilerinin enflasyonu aşağıya çektiği, bunun da TCMB’nin politika faizlerini düşürmesine olanak sağladığı belirtilen raporda, enflasyonun gelecek aylarda tek haneli rakamlara düşebileceğine işaret edildi.

IMF Yönetim Kurulu’nun henüz onaylamadığı değerlendirme raporunda, “Türkiye’nin güçlü sürdürülebilir büyüme beklentilerinin zayıfladığı” iddia edilerek, temel politika zorluğunun orta vadede daha güçlü ve daha esnek bir büyümeyi güvenceye almak olduğu belirtildi.

Raporda, IMF heyetince, ülkenin Yeni Ekonomi Programı’nda Türk ekonomisinin karşılaştığı zorlukların açıkça belirtilmesi ve bunlara yönelik kapsamlı politikaların sıralanmasının beklendiği ifade edildi. 

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