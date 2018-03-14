Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>IMF Başkanı'ndan kripto para açıklaması

IMF Başkanı'ndan kripto para açıklaması

AA
14.03.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Lagarde, devletlerin kripto para birimlerini denetlemek için Blockchain teknolojilerini kullanabileceğini belirterek, "Kripto varlıkları güçlendiren inovasyonlar bize onları denetlemek için de yardım edebilir. Başka bir deyişle, ateşe karşı ateşle savaşabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, IMF'nin sitesinde yayınlanan makalesinde kripto para birimlerini ve ilgili denetim girişimlerini değerlendirdi.

Kripto para birimlerininin ardındaki Blockchain teknolojilerinin birçok alanda devrim yaşanmasına olanak sağlayabileceğine işaret eden Lagarde, "Örneğin, bu teknolojiler banka hesabı olmayanlara yeni ve düşük maliyetli ödeme yöntemleri sunarak finansal erişimi kolaylaştırabilir, düşük gelirli ülkelerdeki milyonlarca insanı güçlendirebilir" ifadelerini kullandı.

Lagarde, bazı merkez bankalarının potansiyel faydaları dolayısıyla dijital para birimleri çıkarmayı değerlendirdiğine dikkati çekti.

Bununla birlikte, bir merkez bankasına ihtiyaç duymadan üretilen kripto para birimlerinin kullanıcılarına sunduğu gizlilik nedeniyle para aklama ve terörizm finansmanına araç olabileceğini vurgulayan Lagarde, bu nedenle denetleme sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"ATEŞE KARŞI ATEŞLE SAVAŞABİLİRİZ"

Lagarde, IMF'nin de para aklama ve terörizm finansmanı önlemek konusunda son 20 yıldır yaptığı çalışmalar doğrultusunda bu konuyla ilgilendiğini belirtti.

Kripto para birimlerinin risklerine karşı daha fazla denetime ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Lagarde, "İşe tıpkı geleneksel finans sektörü için yaptığımız gibi finansal bütünlüğü ve tüketicileri koruyacak politikalara odaklanarak başlayabiliriz. Aslına bakarsanız, kripto varlıkları güçlendiren inovasyonlar bize onları denetlemek için de yardım edebilir. Başka bir deyişle, ateşe karşı ateşle savaşabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Lagarde, bazı ülkelerin kripto para birimlerine yönelik işlemlere bazı denetim mekanizmaları getirdiğini anımsatırken, hiçbir ülkenin tek başına başarılı olamayacağının altını çizdi.

G20'nin kripto paralara yönelik riskleri bu yılki ajandasına almasının umut verici olduğunu kaydeden Lagarde, "Denetim girişimlerinin gerçekten etkili olabilmeleri için yakın uluslararası iş birliğine ihtiyaç var. Kripto varlıklar sınır tanımadığı için onlara yönelik regülasyon sistemi de küresel olmalı" ifadelerini kullandı.

Etiketler: kripto para , ımf , Christine Lagarde
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri