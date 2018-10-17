IMF BaÅŸkanÄ± Lagarde da Riyad'daki konferansa katÄ±lmayacak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n himayesinde gelecek hafta Riyad'da dÃ¼zenlenecek yatÄ±rÄ±m konferansÄ±na katÄ±lmaktan vazgeÃ§enlerin sayÄ±sÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor. IMF BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde, "Ã‡Ã¶ldeki Davos" olarak nitelendirilen konferanstan Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±klayan son isim oldu.
ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair ÅŸÃ¼phelerin gÃ¼Ã§lenmesinin ardÄ±ndan, Riyad'da yapÄ±lacak "GeleceÄŸe YatÄ±rÄ±m GiriÅŸimi" (FII) konferansÄ±ndan Ã§ekilen son isim oldu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenecek FII konferansÄ±na katÄ±lmaktan vazgeÃ§enlerin sayÄ±sÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor.
KuruluÅŸtan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "IMF BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde'Ä±n planlanan OrtadoÄŸu ziyaretini ertelediÄŸi" bildirildi. Lagarde, "Ã‡Ã¶ldeki Davos" olarak nitelendirilen konferansa katÄ±lmak Ã¼zere gelecek hafta Suudi Arabistan'a gidecekti.Â
Washington Post'Ä±n Suudi yazarÄ± KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n akÄ±betinin belirsizliÄŸini korumasÄ± nedeniyle, ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k finansal kuruluÅŸlarÄ±ndan Chase'in Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'Ä±n CEO'su Diane Greene ve Londra BorsasÄ± CEO'su David Schwimmer, hafta baÅŸÄ±ndan bu yana, Riyad'da 23-25 Ekim'de gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanan konferansa katÄ±lmaktan vazgeÃ§tiklerini duyurmuÅŸtu.Â
AyrÄ±ca, DÃ¼nya BankasÄ± Grubu BaÅŸkanÄ± Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'Ä±n eski yÃ¶neticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± geÃ§en hafta aÃ§Ä±klayanlar arasÄ±nda yer aldÄ±.Â
Ã–NDE GELEN BASIN KURULUÅžLARI SPONSORLUKLARINI Ã‡EKTÄ°Â
Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli isimlerinin yanÄ± sÄ±ra uluslararasÄ± basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± da konferanstan desteÄŸini Ã§ekmeye devam ediyor.
New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg konferanstan sponsorluÄŸunu Ã§eken ya da katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan kurumlar arasÄ±nda bulunuyor.Â
AyrÄ±ca, The Economist dergisinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa katÄ±lmaktan vazgeÃ§en basÄ±n temsilcileri olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.Â
Hala sponsorlar arasÄ±nda kalmaya devam eden AmerikalÄ± basÄ±n kuruluÅŸu Fox ise KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n durumunu yakÄ±ndan takip ettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n Ã¼lkesinin 2030 Vizyonunu tanÄ±tmak amacÄ±yla geÃ§en yÄ±l baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± FII konferansÄ±nÄ±n, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n 2 Ekim'de Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan KonsolosluÄŸu'na girdikten sonra kaybolmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak alÄ±nan Ã§ekilme kararlarÄ±na raÄŸmen yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ± merak ediliyor.Â
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