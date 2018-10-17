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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
17.10.2018 - 09:28, Son GÃ¼ncelleme:

IMF BaÅŸkanÄ± Lagarde da Riyad'daki konferansa katÄ±lmayacak

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IMF BaÅŸkanÄ± Lagarde da Riyad'daki konferansa katÄ±lmayacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n himayesinde gelecek hafta Riyad'da dÃ¼zenlenecek yatÄ±rÄ±m konferansÄ±na katÄ±lmaktan vazgeÃ§enlerin sayÄ±sÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor. IMF BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde, "Ã‡Ã¶ldeki Davos" olarak nitelendirilen konferanstan Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±klayan son isim oldu.

ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair ÅŸÃ¼phelerin gÃ¼Ã§lenmesinin ardÄ±ndan, Riyad'da yapÄ±lacak "GeleceÄŸe YatÄ±rÄ±m GiriÅŸimi" (FII) konferansÄ±ndan Ã§ekilen son isim oldu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenecek FII konferansÄ±na katÄ±lmaktan vazgeÃ§enlerin sayÄ±sÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor.
KuruluÅŸtan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "IMF BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde'Ä±n planlanan OrtadoÄŸu ziyaretini ertelediÄŸi" bildirildi. Lagarde, "Ã‡Ã¶ldeki Davos" olarak nitelendirilen konferansa katÄ±lmak Ã¼zere gelecek hafta Suudi Arabistan'a gidecekti.Â 

Washington Post'Ä±n Suudi yazarÄ± KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n akÄ±betinin belirsizliÄŸini korumasÄ± nedeniyle, ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k finansal kuruluÅŸlarÄ±ndan Chase'in Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'Ä±n CEO'su Diane Greene ve Londra BorsasÄ± CEO'su David Schwimmer, hafta baÅŸÄ±ndan bu yana, Riyad'da 23-25 Ekim'de gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanan konferansa katÄ±lmaktan vazgeÃ§tiklerini duyurmuÅŸtu.Â 

AyrÄ±ca, DÃ¼nya BankasÄ± Grubu BaÅŸkanÄ± Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'Ä±n eski yÃ¶neticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± geÃ§en hafta aÃ§Ä±klayanlar arasÄ±nda yer aldÄ±.Â 

Ã–NDE GELEN BASIN KURULUÅžLARI SPONSORLUKLARINI Ã‡EKTÄ°Â

Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli isimlerinin yanÄ± sÄ±ra uluslararasÄ± basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± da konferanstan desteÄŸini Ã§ekmeye devam ediyor.

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg konferanstan sponsorluÄŸunu Ã§eken ya da katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan kurumlar arasÄ±nda bulunuyor.Â 

AyrÄ±ca, The Economist dergisinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa katÄ±lmaktan vazgeÃ§en basÄ±n temsilcileri olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.Â 

Hala sponsorlar arasÄ±nda kalmaya devam eden AmerikalÄ± basÄ±n kuruluÅŸu Fox ise KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n durumunu yakÄ±ndan takip ettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n Ã¼lkesinin 2030 Vizyonunu tanÄ±tmak amacÄ±yla geÃ§en yÄ±l baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± FII konferansÄ±nÄ±n, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n 2 Ekim'de Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan KonsolosluÄŸu'na girdikten sonra kaybolmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak alÄ±nan Ã§ekilme kararlarÄ±na raÄŸmen yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ± merak ediliyor.Â 

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