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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
07.05.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

IMF Başkanı Lagarde: ABD-Çin gerilimleri küresel ekonomiye tehdit

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IMF Başkanı Lagarde: ABD-Çin gerilimleri küresel ekonomiye tehdit

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin küresel ekonomiye "tehdit" oluşturduğu uyarısı yaptı.

Fransa’nın başkenti Paris'te bir forumda konuşan Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, "IMF olarak, ticari anlaşmazlıkların herkesin yararına olacak şekilde çözülmesinin zorunluluk taşıdığını düşünüyoruz" dedi.

Lagarde'ın yorumları, aynı forumda konuşan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire’in açıklamalarını desteklerken, Le Maire Pekin ve Washington yönetimlerine, "dünya ekonomik büyümesini tehdit edecek ve tehlikeye atacak kararlar almaktan kaçınma" çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Turmp'ın Pazar günü 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerini yüzde 25'e çıkarma planlarını açıklamasının ardından, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşmasına varılmasının tehlikeye girmesiyle Pazartesi günü küresel piyasalarda aşağı yönlü hareket görülmüştü.

Trump'ın açıklamalarına rağmen Çin Ticaret Bakanlığı Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu Henin, iki ülke arasında ticari müzakerelere devam edilmesi için ABD'ye gideceğini onaylarken, Çin devlet medyasında yayımlanan haberlerde, "Pekinin müzakerelerde taviz vermeyeceği" vurgulandı.

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