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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

IMF Başkanı Georgieva: Brexit sancılı olacak

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IMF Başkanı Georgieva: Brexit sancılı olacak

IMF Başkanı Kristalina Georgieva "Brexit'in sancılı olacağı çok net. Dikkate değer şekilde Avrupa ve İngiltere'ye bağımlı düşük gelir grubuna ait ülkeler konusunda özellikle endişeliyim" dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sürecinin sancılı olacağının çok net olduğunu belirtti.

Georgieva, İngiliz yayın kurumu BBC'ye Washington'da değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinin sancılı olacağının çok net olduğunu belirten Georgieva, Brexit'in sadece İngiltere ve AB ekonomilerini değil, bu ekonomilerle iş yapan düşük gelirli ekonomileri de etkileyeceğini kaydetti.

Brexit'in etkilerinin azaltılması için elde fazla seçenek bulunmadığını ifade eden Georgieva, "Çok fazla seçenek yok. Ya borçlanmayı artıracaksınız ya da vergileri artırma yoluna gideceksiniz." ifadelerini kullandı.

Georgieva, IMF'nin Brexit'in İngiltere dışındaki olası etkileri konusunda endişeli olduğunu dile getirerek, "Dikkate değer şekilde Avrupa ve İngiltere'ye bağımlı düşük gelir grubuna ait ülkeler konusunda özellikle endişeliyim. Maalesef bu (Brexit) iyi bir haber değil. Büyümeyi yavaşlatan birçok unsurun birleştiği bir zamana denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

IMF verilerine göre, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 90'ında ekonomik yavaşlamanın görüldüğünü ifade eden Georgieva, küresel ticaret gerilimlerinin ticaret büyümesini durma noktasını getirdiğini, imalat ve yatırımların zarar gördüğünü vurguladı.

Georgieva, "En çok zarar veren gümrük vergilerinin doğrudan zararı değil, asıl zarar veren güvenin yok olması." ifadesini kullandı.

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