İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı tebrik mesajı yayımladı.
Kıran’ın yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verildi,’’24 Haziran seçimleri %90'lara varan milli iradenin temsiliyeti açısından çok güçlü bir katılım oranı ile tamamlandı. Seçimin galibi olan Cumhur İttifakı lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı can-ı gönülden tebrik eder, yeni dönemin ve sistemin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Seçim sürecinde ülkemizin birliği ve bütünlüğünde mutabakat sağlayarak demokrasi mücadelesi veren, tüm siyasi kurum ve liderlere de demokrasimizin gelişmesine sağladıkları katkıları için ayrıca teşekkür ederiz.
Gelecek dönemin ülkemiz ve sektörümüz için huzur ve bereket getireceği konusunda inancımız tamdır. Seçimlerde her ne kadar ciddi bir rekabet yaşansa da, seçimlerden sonra tek vücut olarak ortak değerlerimize sahip çıkacağımıza, iş birliği ve uyum içerisinde çalışacağımıza inanıyoruz. Artık hepimizin rengi kırmızı-beyaz, hepimizin sembolü ay-yıldız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde “Türk'ün büyük denizcilik ülküsünü” başarmak için “Denizci Millet, Denizci Ülke” şiarıyla gerekli tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçirileceği konusunda inancımız tamdır ve biz İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu beyan ederiz’’
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle