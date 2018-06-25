İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
25.06.2018 - 23:10, Son Güncelleme:

İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

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İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

Kıran’ın yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verildi,’’24 Haziran seçimleri %90'lara varan milli iradenin temsiliyeti açısından çok güçlü bir katılım oranı ile tamamlandı. Seçimin galibi olan Cumhur İttifakı lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı can-ı gönülden tebrik eder, yeni dönemin ve sistemin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Seçim sürecinde ülkemizin birliği ve bütünlüğünde mutabakat sağlayarak demokrasi mücadelesi veren, tüm siyasi kurum ve liderlere de demokrasimizin gelişmesine sağladıkları katkıları için ayrıca teşekkür ederiz.

İMEAK Deniz Ticaret Odasından Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik

Gelecek dönemin ülkemiz ve sektörümüz için huzur ve bereket getireceği konusunda inancımız tamdır. Seçimlerde her ne kadar ciddi bir rekabet yaşansa da, seçimlerden sonra tek vücut olarak ortak değerlerimize sahip çıkacağımıza, iş birliği ve uyum içerisinde çalışacağımıza inanıyoruz. Artık hepimizin rengi kırmızı-beyaz, hepimizin sembolü ay-yıldız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde “Türk'ün büyük denizcilik ülküsünü” başarmak için “Denizci Millet, Denizci Ülke” şiarıyla gerekli tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçirileceği konusunda inancımız tamdır ve biz İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu beyan ederiz’’

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.06.2018-2)
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