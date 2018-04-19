IMEAK Deniz Ticaret Odası’nda bayrak değişimi

Türkiye denizciliğinin çatı kuruluşu olan IMEAK Deniz Ticaret Odası seçimlerini Kıran Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tamer Kıran kazandı. 8 Nisan'da gerçekleşen seçimlerde, denizciliğin farklı kollarını temsil eden 48 meslek komitesi içerisinde mavi liste ile yarışan Tamer Kıran 32, beyaz liste ile yarışan Metin Kalkavan ise 16 meslek komitesini kazandı. Bu sonuçlar ile mavi listeden 82, beyaz listeden ise 37 üye İMEAK DTO Meclisi'ne seçildi.

REKOR KATILIM

Seçimlerin dikkat çeken bir diğer yönü ise yüksek katılım oranı oldu. Seçimlerde 7.605 seçmen üyenin %55’i yani 4.148’i sandık başına gelerek oyunu kullandı. Bu katılım oranı IMEAK Deniz Ticaret Odası için rekor bir seviye olmasının yanında, diğer Oda seçimleri ile mukayese edildiğinde rakam daha da dikkat çekici oluyor.

LİSTEDE KİMLER VAR?

IMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 15 yıldır başkanlığını yürüten Metin Kalkavan’a karşı 'Hepimizin Odası Hareketi' adı altında bir oluşumla yola çıkan Tamer Kıran ekibinde sektörün önde gelen isimlerine yer verdi. Kıran’la birlikte, hareketin kurucuları olan Salih Zeki Çakır, Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgit’in yanı sıra, Koç Holding Turizm Gıda ve Perakende Grup Başkanı Tamer Haşimoğlu ile Demirören Grubu CFO’su Nejdet Hüddam gibi sektörün önde gelen kurumlarının temsilcileri de 'Hepimizin Odası Hareketi’nin meclis üyeleri arasında.

Hepimizin Odası Hareketi amacını 'Türk Denizciliğinde yeni bir bakış̧ açısı inşa etmek, Türk denizciliğinin kendi birikimlerinden güç alarak potansiyel kaynaklarını harekete geçirmek, dünya denizciliğinden hakkı olan payı almasını sağlamak ve itibarını daha yukarıya çıkarmak' olarak tanımlamıştı.

Seçimler sonrası oluşan yeni mecliste Salih Zeki Çakır Meclis Başkanlığı görevini üstlenirken, 19.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen yeni dönem ilk Yönetim Kurulu Toplantısında üyelerden Recep Düzgit ve Şadan Kaptanoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Ömer Faruk Miras ise Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği görevlerine getirildi. Sektörün farklı kolları ve ailelerini temsil eden Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri şöyle:

Adnan Naiboğlu, Başaran Bayrak, Burak Akartaş, İbrahim Tamer Haşimoğlu, Mustafa Can, Timur Taylan Kalkavan ve Uğur Sina Şen.

SEÇİM SÜRECİ

'Hepimizin Odası Hareketi', İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, İskenderun, Kocaeli ve Karadeniz Ereğlisi olmak üzere 9 farklı bölgede 4.000’in üzerinde denizci ile 100’ün üzerinde toplantı gerçekleştirdi.

Hareketin kurucularından Recep Düzgit, süreci, standart seçim çalışmasının çok ötesinde sektörün sorunlarının istişare edildiği ve sektörün geleceği için ortak aklın inşa edildiği bir süreç olarak tanımlıyor.

Bu süreçte yapılan istişarelerin sonuçları 'Hepimizin Odası Hareketi Yönetim Taahhüttü' kitapçığı ile yeni dönemde odanın faaliyet ajandası olarak belirlendi. Seçim sürecinde denizcilerin beklentileri dinlenerek bilimsel bir metodoloji ile Hepimizin Odası Hareketinin hedefleri çeşitli yayınlar ve sosyal medya üzerinden sürekli üyeler ile paylaşıldı.

SEÇİM SONRASI BİRLİK MESAJI

Mevcut oda yönetimine muhalefet amacıyla değil bir birlik hareketi olma iddiası ile yola çıkan Hepimizin Odası Hareketi lideri Tamer Kıran kazanılan seçimler sonrasında birlik ve beraberlik mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

"Değerli Meslektaşlarım,

8 Nisanda yapılan İMEAK Deniz Ticaret Odası Seçimlerini, üyelerimizin teveccühü ile “Hepimizin Odası Hareketi” büyük bir başarı elde ederek kazanmıştır. Türk denizcilerinin birliği için canla başla çalışan bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bu süreçte yarım asırlık tecrübeleriyle her adımda bize rehberlik yapan denizci büyüklerimizi, hiçbir noktada bizleri yalnız bırakmayan Anadolu’nun yiğit denizcilerini saygıyla selamlıyorum. Özellikle hiçbir ticari kaygı gözetmeksizin, koşulsuz olarak yanımızda duran Türk Denizciliğinin köklü firmalarına da şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Çünkü hiçbirimiz hepimizden daha güçlü ve daha akıllı değiliz. Hepimizin kazandığı bir seçimde hiçbirimizin mahzun olması zaten düşünülemez.

'Seçimi kazanana kadar değil Türk’ün büyük ülküsünü kazanana kadar' sloganı ile yol çıkan Hepimizin Odası Hareketi Türk denizcilerinin desteğini almış ama aynı zamanda sektörün beklentilerini de yükseltmiş durumda. Gelecek için de hem umutlu hem de iddialı olan Hepimizin Odası Hareketine göre önümüzdeki dönemde Türk Denizciliği, Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayan ana taşıyıcılardan biri olacaktır.