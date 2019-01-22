İMD mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakandan açıklama!
İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı için sözlü mülakat evresini tamamlayan İŞKUR'un, sonuçları ne zaman erişime açacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı basın toplantısında bazı bilgiler veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İMD sonuçları beklentisinde bulunanlara umut oldu. Peki, İMD mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İMD mülakat sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Sözlü mülakat evresinde alan bilgisi, genel yetenek ve genel kültür sınavlarına tabi tutulan adaylar, muhakeme yetenekleri ile de değerlendirildi. Peki, İŞKUR İMD mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANINDAN İMD AÇIKLAMASI
Basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İMD beklentisinde bulunanlar için "İş ve meslek danışmanlarının mülakatları tamamlandı, inşallah kısa sürede sonuçları açıklayacağız" ifadesinde bulundu.
SÖZLÜ MÜLAKAT NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?
Sözlü sınavda adaylar, başvuru sonuç belgelerinde belirtilen komisyon marifetiyle;
a) Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi (adayın soru havuzundan çekeceği 2 soruya verdiği cevaplara göre),
b) Genel yetenek ve genel kültür bilgisi (adayın soru havuzundan çekeceği 1 soruya verdiği cevaplara göre),
c) Muhakeme ve ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi (adayın sınav esnasındaki durumuna ilişkin gözlemlere göre), değerlendirildi.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şart olacak.
Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacak. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecek.
Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, 2016-KPSS Lisans P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle