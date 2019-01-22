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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.01.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

İMD mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakandan açıklama!

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İMD mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakandan açıklama!

İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı için sözlü mülakat evresini tamamlayan İŞKUR'un, sonuçları ne zaman erişime açacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı basın toplantısında bazı bilgiler veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İMD sonuçları beklentisinde bulunanlara umut oldu. Peki, İMD mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İMD mülakat sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Sözlü mülakat evresinde alan bilgisi, genel yetenek ve genel kültür sınavlarına tabi tutulan adaylar, muhakeme yetenekleri ile de değerlendirildi. Peki, İŞKUR İMD mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

 

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANINDAN İMD AÇIKLAMASI

Basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İMD beklentisinde bulunanlar için "İş ve meslek danışmanlarının mülakatları tamamlandı, inşallah kısa sürede sonuçları açıklayacağız" ifadesinde bulundu.

SÖZLÜ MÜLAKAT NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?

Sözlü sınavda adaylar, başvuru sonuç belgelerinde belirtilen komisyon marifetiyle;

a) Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi (adayın soru havuzundan çekeceği 2 soruya verdiği cevaplara göre),
b) Genel yetenek ve genel kültür bilgisi (adayın soru havuzundan çekeceği 1 soruya verdiği cevaplara göre),
c) Muhakeme ve ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi (adayın sınav esnasındaki durumuna ilişkin gözlemlere göre), değerlendirildi.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şart olacak.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacak. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecek.

Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, 2016-KPSS Lisans P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

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