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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.11.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

İmar denetçisi sayısı artıyor

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İmar denetçisi sayısı artıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmayla mücadele için ülke genelinde görev yapan 2 bin 100 imar denetçisine yenileri eklenecek. 2020 yılının ilk üç ayı içinde eğitimlerini tamamlayan 1000 imar denetçisinin katılımıyla 7 gün 24 saat daha sıkı denetimler gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmayla mücadele için ülke genelinde görev yapan 2 bin 100 imar denetçisine 1000 kişi daha eklenecek.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmayla mücadele etmek üzere sahada görevlendirilen imar denetçilerine yenilerinin eklenmesi için eğitim çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, merkez ve taşra teşkilatında görevli en az 3 yıl mesleki deneyimi olan, mimar, inşaat, makine, elektrik, elektrik-elektronik, harita ve çevre mühendisleri ile şehir plancısı ve en az dört yıllık hukuk fakültesi mezunları arasından 1000 kişi imar denetçisi olmak üzere seçildi.

Eğitimleri devam eden denetçi adayları, eğitim süreçlerinin tamamlamalarının ardından "denetçi belgesi" alarak 2020 yılının ilk aylarında sahaya çıkacak. Bu çerçevede, uzman ve deneyimli personelin katılımıyla ilk eğitim programı Antalya'da düzenlendi.

Eğitimlerini tamamlayan denetçilerle birlikte kaçak yapılaşmayla mücadele edecek imar denetçisi sayısı 3 bin 100'e ulaşacak. Denetçiler, şehirlerin yapı yoğunluğuna ve ihtiyaca göre 81 ilde görevlendirilecek. Bu kapsamda Bakanlık, İstanbul, İzmir, Muğla, Kocaeli ve Trabzon'u sıkı takibe aldı. İmar denetçileri kaçak yapılaşmaya göz açtırmamak için 7 gün 24 saat sahada olacak.

İstanbul'da 64 olan denetçi sayısı yıl sonuna kadar 100'ün üzerine çıkarılacak. Ülke genelinde en çok imar denetçisi İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Ankara, Adana, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ'da bulunuyor. 

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