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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.07.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

'İmar Barışı’nı duyan yaylalarda kaçak yapıya başladı'

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'İmar Barışı’nı duyan yaylalarda kaçak yapıya başladı'

TÜRKİYE genelinde başlatılan ’İmar Barışı’ ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladığı ortaya çıktı. Jandarma, milli parklar ve belediye ekiplerinin tutanak tuttuğu kaçak yapılar için bölge valilikleri harekete geçti. Valiliklerin yayınladığı bildiride, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığına yer verildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılar için 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağını duyuruldu. Doğu Karadeniz yaylalarında tüm uyarılara rağmen kaçak inşaatlar sürüyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’deki Ayder Yaylası için "Ayderi kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılara karşı Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerinin valilikleri harekete geçti. Yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylaların kurtarılması amacıyla, Trabzon’da 1750, Giresun’da 1700, Rize’de 350, Gümüşhane’de ise 306 olmak üzere toplam 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Bölgede, ilk yıkımlar Uzungöl Tabiat Parkı’nı da bünyesinde bulunduran Trabzon’un Çaykara ilçesinde gerçekleştirildi. Ancak yıkımlar yaylacılardan gelen tepkiler üzerine durduruldu.

İMAR BARIŞI’ UYGULAMASI GELDİ

Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz’de yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Ayder Yaylası ve Uzungöl Turizm Merkezi başta olmak üzere yaylalardaki kaçak yapı sahipleri İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yapmaya başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden başvuru yapan yaylacılar, Yapı Kayıt Belgesi almayı bekliyor. Uygulama, yapıları için yıkım kararı alınan yaylacıları sevindirdi.

KAÇAK YAPI FURYASI BAŞLADI

İmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladığı ortaya çıktı. Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri kaçak inşaatlarla ile ilgili tutanaklar tutmaya başladı. Doğu Karadeniz’de neredeyse tüm yaylalarda inşaat sesleri arasında kaçak yapılar yükseliyor.

Yaylada ev inşaatına başlayan Mustafa Kuyumcu, "İmar Barışı uygulamasından haberim yok. Ben yazları yaylaya çıkıyorum. Burada yeni bir ev yapmaya başladım. Herhangi bir izin almadım. Projesini kendim çizdim, uyguluyorum" dedi. Celal Kaçalin de dededen kalma yayla evi için İmar Barışı uygulamasına başvuruda bulunduğunu belirterek "Yaylalarımızı, doğamızı korumamız lazım. 4 yıldır yaylada yaşıyorum. Burada insana doktor gerekmez" ifadelerini kullandı.

Yaylaya gezmeye gelen Bayram Kus ise insanların doğanın değerini takdir edemediğini belirterek, "Herkes bencilce bir yer kapmaya çalışıyor. Bir araya gelerek ortak istişare sonucu sistemli bir yapılaşma yok. Yaylanın içinde dolaştığım zaman insanın ruhunu cendereye alan yapılar var" diyerek yapılaşmayı eleştirdi.

VALİLİKLER VATANDAŞLARI UYARDI

Kaçak yapılarla ilgili valilikler harekete geçti, vatandaşları uyarıcı bildiri yayınladı. İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı vurgulanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"İmar Barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsamakta olup, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32’nci ve 42’nci maddeleri gereğince işlem tesis edilmesi yasal bir zorunluluktur. Ayrıca Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 26.05.2015 tarih ve E.2014/4-806 K.2015/167 sayılı kararı ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptırarak imar kirliliğine neden olan kişi hakkındaki Türk Ceza Kanunu’nun 184/1’inci maddesine göre 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği ve fail hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231’inci maddesinde düzenlenen ’hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ karar verilmeyeceğine hükmedilmiş olup, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan veya yapımına devam edilen ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi’nin verilmeyeceğinin bilinmesi, bu yapılar için gerekli işlemlerin yapılması ve cezai yaptırımların titizlikle uygulanması, bu kapsamda imar denetiminin ilgili yerel yönetimlerle birlikte sürekli olarak etkin bir şekilde yürütülmelidir."

 

 

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